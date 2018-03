Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american intentioneaza sa colecteze date despre activitatea de pe retelele de socializare a aproape tuturor persoanelor care vor sa intre in SUA, conform unor propuneri facute publice vineri de Departamentul de Stat, ca parte a politicii presedintelui Donald Trump de inasprire a controalelor,…

- Facebook a anuntat miercuri ca va adopta masuri suplimentare pentru o mai buna protectie a datelor personale ale utilizatorilor sai dupa ce scandalul Cambridge Analytica a afectat securitatea retelei de socializare online, relateaza AFP si Reuters. ''In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta…

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- Statele Unite analizeaza o serie de optiuni privind luarea unor masuri impotriva Rusiei dupa atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in orasul britanic Salisbury, a anuntat sambata Departamentul de Stat al SUA, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat miercuri ca Departamentul a pregatit restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite, iar presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului, relateaza Reuters.

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Franta a declarat miercuri ca doreste dovezi solide in legatura cu implicarea Rusiei in otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei) inainte de a lua orice masura in semn de solidaritate cu guvernul britanic, relateaza Reuters. Spre deosebire de cancelarul…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Parlamentul Chinei a eliminat, ieri, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist Chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. Dintre cei aproximativ…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca a respins o cerere din partea omologului sau mexican Enrique Pena Nieto pentru ca Mexicul sa nu suporte o parte dintre costurile pentru construirea zidului la granita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a promis, joi, "multa flexibilitate pentru prietenii adevarati" ai Statelor Unite in cazul tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Deputatii din statul Florida au aprobat, miercuri, o noua lege privind controlul armelor, care implica impunerea unei perioade de trei zile de asteptare pentru achizitionarea unei arme de foc si inarmarea unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant, relateaza agentia Reuters.

- Deputatul Catalin Radulescu, supranumit de presa Deputatul Mitraliera, iese la rampa si acuza modificarile propuse la statutul PSD privind alegerile din cadrul partidului. Politicianul sustine ca nu este momentul prielnic pentru astfel de masuri radicale si sustine ca ar trebui ca toti doritorii…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat sambata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizandu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat.Citește și: Soferii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Ambasadoarea Statelor Unite în Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza AFP.

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE:…

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters. Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie. El…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Doi foști consilieri ai lui Donald Trump sunt acuzați de frauda bancara de Consiliul Special care ancheteaza implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA. Este vorba despre foștii consilieri ai campaniei liderului SUA, Paul Manafort și Rick Gates. Cei doi au mai…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- ”Din punctul meu e vedere, cred ca am ajuns intr-un moment foarte grav in care, practic, DNA ar trebui refacuta din temelii. Acolo sunt oameni valorosi, exista procurori capabili, dar cred ca in acest oment institutia este una profund corupta, una profund afectata de o boala foarte, foarte grava,…

- Autoritatile mexicane l-au capturat pe Jose Maria Guizar,cunoscut si ca “Z43”, lider al unei factiuni din cartelul Los Zetas, au declarat Reuters doua surse din sectorul securitatii. Departamentul de stat al SUA a oferit o recompensa de 5 milioane de dolari pentru informatii ce duc la capturarea sa.

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia are inca la dispozitie masuri pe care le poate lua impotriva SUA ca riposta la sanctiuni, dar le pastreaza deocamdata, a declarat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, potrivit unui interviu publicat luni de ziarul Izvestia, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Avand relatiile…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, vineri, FBI si Departamentul de Justitie de politizarea investigatiilor in favoarea Partidului Democrat, pe fondul unui raport al Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor care invoca abuzuri din partea acestor institutii, relateaza Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Guvernele britanic si irlandez vor acorda partidelor din Irlanda de Nord un termen de cateva saptamani pentru a finaliza negocierile pentru formarea unui nou guvern in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a declarat joi ministrul de externe irlandez, Simon Coveney,…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Donald Trump a intrebat joi de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt “tari de rahat”, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin…

- Tudorel Toader: Relatia dintre mine si premier, foarte buna Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la CSM, ca relatia sa cu premierul Mihai Tudose este foarte buna, precizand ca urmeaza a prezenta in guvern foaia de parcurs privind conditiile din inchisori, document ce va fi trimis la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri ca doreste sa vada adoptarea unor masuri in sprijinul tinerilor fara documente care au venit in SUA atunci cand erau copii, adaugand insa ca orice proiect de lege privind imigratia va trebui de asemenea sa aiba in vedere probleme precum locurile…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Proteste violente în Iran. Mii de persoane au manifestat sâmbata, în Iran, pentru a treia zi. Doi protestatari ar fi fost ucisi într-un oras de provincie, transmite Reuters. De asemenea, mulți oameni au fost arestati în timpul protestelor fața de coruptie…