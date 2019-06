Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat o posibila vanzare de rachete antiaeriene catre Coreea de Sud, pentru un contract in valoare de 314 milioane de dolari, a anuntat Pentagonul, pe fondul reaparitiei tensiunilor in Peninsula Coreeana, transmite Reuters potrivit Agerpres. Coreea de Sud,…

- Dezintegrarea Uniunii Europene in urmatorii 20 de ani este o posibilitate realista in opinia a mai mult de jumatate din electoratul din 11 state membre, printre care si Romania. Un sondaj de opinie realizat de YouGov şi publicat de The Guardian, realizat la solicitarea grupului de reflecţie…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…

- Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor la volan cu ocazia unui barometru european al condusului responsabil. Pentru prima data, spune studiul, neatentia la volan…

- "In acest moment, putem spune ca situatia de la granitele Bulgariei este normala, dar trebuie sa ne intarim prezenta", a declarat ministrul de interne Mladen Marinov, in cadrul unei conferinte de presa comune la Sofia cu omologul sau de la Aparare.Potrivit lui Marinov, situatia de la granite…

- Statele Unite vor sa-și extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 catre cinci state, printre care și Romania. Anunțul a fost facut joi de un oficial al Pentagonului, in contextul in care aliații europeni iau masuri pentru a-și consolida apararea in fața unei Rusii care se intarește militar. Vice-amiralul…

- Administratia americana a dat marti unda verde vanzarii a 24 de elicoptere antisubmarin MH-60R Indiei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Departamentul de Stat american, dornic sa contracareze influenta crescanda a Chinei in Oceanul Indian, a raspuns prompt cererii formulate la sfarsitul anului…

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…