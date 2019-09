Stiri pe aceeasi tema

- ​Camera Reprezentantilor din Statele Unite i-a trimis citatii secretarului de Stat Mike Pompeo prin care îi solicita sa ofere toate documentele referitoare la contactele presedintelui Donald Trump cu Ucraina, informeaza site-ul Axios.com, citat de Mediafax.Citatiile au fost emise de Comisia…

- Trump, un republican care anterior a sustinut ca inchisoarea ar trebui sa ramana deschisa, a refuzat sa precizeze ce ar prefera in prezent sa se intample cu respectivul obiectiv. ''Costa o multime de bani pentru a functiona, cred ca este o nebunie'', a declarat liderul de la Casa Alba in fata…

- Presupusul spion de nivel inalt extras de Statele Unite din Rusia in 2017, de teama pentru viata sa, ar fi fostul oficial al Kremlinului Oleg Smolenkov, au scris marti mai multe medii ruse citate de EFE, potrivit Agerpres. Dupa cum au informat luni CNN si The New York Times, Agentia Centrala de Informatii…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți, la Washington, D.C., o declarație de presa, la finalul vizitei in Statele Unite ale Americii. Iata transcrierea declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale: „Am avut astazi o intalnire excelenta, la Casa Alba, cu Președintele…

- Jerrold Nadler, liderul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților din SUA, a declarat ca este de parere ca raportul întocmit de procurorul special Robert Mueller conține "dovezi substanțiale" ca președintele american Donald Trump a comis delicte și infracțiuni grave, informeaza agenția…

- 'Vreau ferm sa ma distantez de aceste atacuri si sunt solidara cu femeile atacate', a insistat intr-o conferinta de presa Angela Merkel, care intretine relatii dificile cu presedintele american. Cancelarul german a subliniat ca ceea ce a facut forta SUA este tocmai faptul 'ca oamenii de diferite…