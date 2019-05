Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- Oficialii spun ca un instrument de monitorizare a calitatii aerului a detectat uraniu imbogatit si neptuniu237 la scoala Zahn's Corner Middle School, din localitatea Piketon, in sudul statului Ohio. La aceasta scoala invata peste 300 de elevi si predau 25 de profesori. Cel mai probabil, contaminarea…

- Economia americana a accelerat in primul trimestru din 2019, peste estimarile analistilor, depasind efectele incetinirii pe plan global si a sporirii tensiunilor comerciale, arata estimarea preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, transmit AP, MarketWatch si Reuters,…

- Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american Texas, a anuntat marti Departamentul statal pentru Siguranta Publica, citat de CNN.Avionul, de tip Beechcraft BE58, s-a prabusit in momentul aterizarii pe aeroportul din oraselul Kerrville,…

- Coreea de Nord a revenit asupra deciziei de retragere a personalului sau de la biroul comun de legatura cu Seulul, la scurt timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca a ordonat anularea unor sancțiuni pe care Departamentul american al Trezoreriei tocmai le-a impus Phenianul potrivit…

- Oficialii venezueleni spun ca pana de curent a fost restrânsa la anumite zone ieri. Procurorul șef transmite ca liderul opoziției, Juan Guaido, va fi investigat pentru sabotaj în legatura cu rețeaua de electricitate care a cedat saptamâna trecuta, relateaza Associated Press.…