- De aceasta data firma a caștigat contractul in asociere cu un SRL de apartament din Manaștur care nu are nicio cifra de afaceri, niciun angajat și pierderi pe anul trecut de aproximativ 1.000 de euro, scrie sfin.ro . Societațile se vor ocupa de contracte in valoare de aproape 3,5 milioane de lei, bani…

- Afacerile Tel Drum se bazeaza in prima jumatate din acest an pe contractele publice acordate de Consiliul Judetean Teleorman. Din cele 5 contracte din 2019, 4 sunt semnate cu judetul pe care l-a condus fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea. In total, 12 milioane de euro a castigat firma din Teleorman…

- Ministerul de Externe de la Londra a inițiat o ancheta privind dezvaluirea unor note diplomatice confidențiale, scrise de Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington, în care acesta afirma despre Administrația Donald Trump ca este "disfuncționala" și "inepta", informeaza…

- In urma cu o saptamana, Ministrul de Externe din Marea Britanie a inclus insectele pe lista potentialelor pericole la care se expun cei care calatoresc in Grecia, in contextul in care in 2018 s-au inregistrat sute de cazuri de imbolnavire, cauzate de tantari, scrie The Guardian, preluat de stirileprotv.ro.…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a fost ferm in ceea ce privește situația lucrarilor pe DN73, el anunțand ca va rezilia contractul cu firma constructoare , procedura fiind in derulare la CNAIR. Ministrul spune ca piața firmelor de construcție din Romania trebuie reimprospatata și ca nu trebuie sa…

- Mircea Badea i-a spus lui Dragoș Pislaru, la "Sinteza Zilei", ca Liviu Dragnea știa cu siguranța de contractul pe care l-a avut firma membrului PLUS cu CJ Teleorman, pentru ca instanța a afirmat ca fostul lider PSD știa tot ce mișca. Așa ca era exclus sa nu știe cine avea contract de consultanța cu…

- OMV Petrom incepe demersurile pentru dezafectarea platformei de foraj marin autoridicatoare Gloria ajunsa la limita duratei de viata dupa 40 de ani de utilizare, potrivit unui comunicat postat pe pagina oficiala a companiei.Este un proces complex, care se va desfasura pentru prima oara in Romania. GSP…

- Cel putin noua persoane au fost ucise intr-o explozie in apropierea Data Darbar, cel mai mare templu sufit din sudul Asiei, in orasul pakistanez Lahore, a informat politia, noteaza The Guardian.