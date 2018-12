Stiri pe aceeasi tema

- Dupa saptamani de discutii intre presedintele Donald Trump si liderii Congresului, activitatea anumitor sectoare ale guvernului Statelor Unite s-a oprit la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce negociatorii au nu au putut ajunge la un acord pentru a mentine finantarea integrala a guvernului.

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta sambata, dupa blocarea partiala a activitatii Guvernului american, ca serviciile pentru pasapoarte si vize „vor continua in perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, in masura posibilitatilor“.

- James Comey, un fost director al FBI, demis in 2017 de catre Donald Trump, a criticat ”minciunile” presedintelui american si i-a indemnat pe alesii republicani sa-i opuna rezistenta, relateaza AFP, relateaza News.ro.”Reputatia FBI a fost afectata, pentru ca presedintele Statelor Unite, impreunta…

- Kremlinul a respins marți doua noi rapoarte ale Statelor Unite, potrivit carora Rusia a utilizat toate rețelele de socializare importante pentru a influența alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, relateza site-ul agenției Reuters. Kremlinul susține ca cele doua…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Un baschetbalist american care a fost anul trecut eliberat din China la interventia lui Donald Trump, dupa ce a fost suspectat ca ar fi furat ochelari de soare dintr-un mall alaturi de alti doi colegi, a venit sa joace un meci amical in Romania cu selectionata JBA a SUA, in fapt nationala de juniori…

- Sute de migranti din America Centrala si-au reluat sambata marsul prin Mexic, catre frontiera Statelor Unite, relateaza Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Firea spune care este planul lui Dragnea: Vrea sa dea OUG sa desființeze Bucureștiul. Cele 6 sectoare vor deveni orașe In…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, a demisionat marti, iar presedintele Donald Trump a acceptat demisia, afirma surse politice de la Washington citate de agentiile Associated Press si Bloomberg.știre in curs de actualizare