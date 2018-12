Stiri pe aceeasi tema

- Noul roman al scriitorului francez Michel Houellebecq, 'Serotonine', care va fi lansat pe piata in Spania, Italia si Germania pe 9 ianuarie, destructureaza cu "un umor aspru si o virulenta sfasietoare" societatea actuala - o cronica vazuta prin ochii unui personaj dezradacinat, obsesiv si autodistructiv,…

- Urmatorul roman al scriitorului Michel Houellebecq, considerata cartea-eveniment a sezonului literar de iarna din Franta, se va intitula "Serotonine", au anuntat miercuri reprezentantii editurii Flammarion, citati de AFP. Romanul va avea 347 de pagini si va fi lansat pe 4 ianuarie 2019,…

- Peste 200 de sportivi vor participa in Champions League si Europa League la judo, intreceri programate sa aiba loc in acest sfarsit de saptamana, la Sala Polivalenta din Bucuresti. Fondul total de premiere este de peste 200.000 de euro.

- Regizoarea belgiana de origine romana Marta Bergman, regizorul francez Guillaume Nicloux, regizoarea debutanta Zsofia Szilagyi si regizorul Jean-Bernard Marlin vor fi prezenti la cea de-a IX-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis…

- Singura prezenta ‘romaneasca’ cu un lungmetraj in editia 2018 a festivalului de la Cannes a fost Marta Bergman, regizoare nascuta in Romania, prezenta in sectiunea ACID cu filmul Seule a mon mariage, un lungmetraj belgian filmat partial in Romania, cu actrita Alina Serban in rolul principal.