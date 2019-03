Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Denzel Washington este in negocieri pentru a juca alaturi de Frances McDormand in "Macbeth", in regia lui Joel Coen, o adaptare pentru marele ecran a piesei clasice a lui William Shakespeare, a confirmat The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Coen, sotul actritei Frances McDormand,…

- Ambiția de a slabi te poate fac sa apelezi la soluții extreme, care pot fi daunatoare pentru organismul tau. Medicamentele de slabit sunt foarte tentante, mai ales daca simți ca ai ramas fara opțiuni.

- In numai cateva ore, la Bruxelles, se va decide echipa de negociere a PE cu reprezentanții Consiliului UE pentru numirea procurorului-șef european. Decizia se va lua astazi, in jurul orei 11. Laura Codruța Kovesi s-a situat pe primul loc pe lista de candidați, dupa audierile care au avut loc in Comisiile…

- Actrita americana Julia Roberts negociaza in aceasta perioada pentru a deveni protagonista serialului "Charlotte Walsh Likes To Win", o productie a platformei Amazon, potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE. Julia Roberts doreste sa devina actrita principala si…

- Astazi, 26 februarie 2019, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a luat parte la cea de-a doua runda de negocieri politice privind regulamentul comun dedicat fondurilor europene alocate prin Politica de Coeziune in urmatoarea perioada de programare (2021-2027). Parlamentul European…

- In urma protestelor șoferilor de taxi de luna trecuta, transportatorii discuta cu ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb. De la Ministerul Transporturilor ne transmite Catalin Deacu.

- Actorul american Kevin Hart se afla in ultima faza de negocieri pentru a fi protagonistul unui film despre popularul joc 'Monopoly', potrivit site-ului de specialitate Deadline, citat vineri de EFE. Actorul va fi de asemenea unul dintre producatorii acestui film realizat de studioul Lionsgate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti seara ca s-a facut tot ceea ce s-a putut privind acordul Brexitului, sugerand ca noi negocieri cu Londra ale unui acord in vederea iesirii din Uniunea Europeana sunt excluse.