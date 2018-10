Denunţătorul lui Teodor Meleşcanu, audiat la Parchetul General "A fost orgranizat un concurs despre care domnul ministru Melescanu avea cunostinta, pentru ca l-am informat chiar eu, daca nu l-au informat departamentele din MAE. Domnul Melescanu a ignorat concursul, ar fi putut sa-l anuleze sub pretext administrativ. Nu a facut nici macar asta si l-a numit propriul fiu pe acel post, ca intr-o tara bananiera. Acest lucru nu se poate in Romania. Cazul este simplu. Eu am lucrat aproape 17 ani in MAE si n-am vazut ceva similar. Ministru sa-si numeasca propriul lui fiu, iar domnul Melescanu, ca si domnul Tariceanu, vin cu aceasta prostie sau prosteala in ochii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

