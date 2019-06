Denunț pe numele lui Traian Băsescu la Parchetul General ''Azi am depus un Denunț la Parchetul General impotriva fostului președinte Traian Basescu. Avand in vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul ca a deținut calitatea de colaborator al Securitații, nu avea dreptul de a candida si de a fi ales in functia de Presedinte al Romaniei – functie pe care a detinut-o pe parcursul unui numar de doua mandate si respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare și inclusiv nu avea dreptul de a candida și de a fi ales in functia de senator in Parlamentul Romaniei si de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

