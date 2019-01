Dent Estet la Sibiu: Investitie de 2 milioane de euro pentru inaugurarea a doua noi clinici

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de clinici dentare Dent Estet, cel mai mare jucator din piata de servicii stomatologice, parte din grupul MedLife, a inaugurat doua clinci dentare la Sibiu, una pentru adulti si una pentru copii, dupa o investitie de 2 milioane de euro in total, si a ajuns astfel la o retea de 10 clinici.

- Grupul de clinici Dent Estet, cel mai mare jucator din piata de servicii stomatologice, parte din grupul MedLife, are un buget de investitii de 2 mil. euro in urmatorii ani pentru achizitii de echipamente noi. La sfarsitul lunii ianuarie grupul va deschide inca doua clinici in Sibiu, ajungand astfel…

- Grupul de clinici Dent Estet intra in cel de-al douazecilea an de activitate cu un numar de 320 de angajati si colaboratori, dintre care peste 90 sunt medici. In prezent, grupul detine o retea de 10 clinici, dintre care sapte in Bucuresti si alte trei...

- Anul 2019 nu vine doar cu dorințe sau griji, ci și cu certitudini. O serie de companii au anunțat deja o serie de investiții, acestea urmand a se realiza in perioada urmatoare. Mai multe fabrici vor aparea in acest an in Romania, iar altele vor fi extinse, ca parte a unui program susținut de stat. Inițial,…

- Ajutor de stat pentru cinci companii. Cei mai multi bani ajung la Automobile Dacia. Ministerul Finanțelor a semnat luni, 10 decembrie, inca cinci acorduri de finanțare in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor majore, stabilita prin HG 807/2014. Printre beneficiari este Automobile…

- Valoarea tranzacționata pe piața principala a BVB a crescut in octombrie fața de septembrie cu peste 20% pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atat luand in calcul volumele din piața regular, cat și volumele totale, informeaza instituția, scrie Mediafax.In trimestrul…

- Unul dintre ele se refera la dotarea Ambulatoriului integrat printr-un proiect cu finantare europeana. Valoarea totala mentionata se ridica la 10,7 milioane de lei, respectiv suma maxima eligibila pentru o cerere de finantare. Proiectul ar urma sa acopere costurile de achizitie a unui computer tomograf…

- In ultimii ani, progresul in materie de infrastructura este mai lent sau mai rapid dupa cum a fost și preocuparea, dar și norocul edililor in a atrage finanțari. The post Investiție de 6 milioane de euro, intr-o comuna timișeana. In primavara vor incepe lucrarile la canalizare appeared first on Renasterea…