Dent Estet continua planul de investitii prin deschiderea a doua clinici noi in Sibiu

- Autoritatile din municipiul Targu Jiu se afla pe utima suta de metri cu pregatirile pentru festivitatea de deschidere a Campionatului European de Box Under 22, programata duminica, la Sala Sporturilor. In acelasi timp va fi inaugurata noua Sala a Sporturilor, construita cu fonduri de la Compania Nationala…

- Spitalul Monza si centrele de excelenta ARES vor investi in urmatorii 5 ani 4,5 milioane de euro in proiectul Ritmico, o retea nationala de clinici-butic axate pe investigarea si diagnosticul afectiunilor cardiovasculare. Planul este ca pana la finalul...

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului apelor și padurilor, Ioan Deneș, sa-i spuna ce investiții vor fi realizate in județul Suceava pentru prevenirea efectelor inundațiilor prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene. Ioan Balan a declarat ca in data de 8 martie…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- MedLife, unul dintre liderii pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitionarea pachetului majoritar, in proportie de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente pe piata din Pitesti, Costesti si Curtea de Arges. 0 0 0 0 0 0

- In ziua in care Gazeta de Sud publica articolul „Cu jucatorii la arat, pe gazonul «OZN-ului» din Craiova“ (miercuri, 14 martie), o comisie formata din reprezentanți ai Federației Romane de Fotbal, Companiei Naționale de Investiții (cea care a finanțat construirea ...

- MedLife intra pe piața serviciilor medicale de ambulatoriu din Argeș și a cumparat rețeaua de clinici Solomed. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a anunțat achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente…

- Dent Estet a raportat pentru anul trecut o creștere de peste 30%, inregistrand afaceri de 8,5 milioane de euro. Astfel, compania - membra a grupului MedLife - și-a consolidat poziția de lider al pieței de servicii stomatologice din Romania. Cele mai mari ponderi in evoluția cifrei de afaceri le-au avut…

- Dent Estet, oepratorul de servicii stomatologice controlat de MedLife, a finalizat anul trecut cu afaceri de 8,5 milioane de euro, in crestere cu 30%, protetica si implantologia dentara avand cele mai mari contributii in evolutia afacerilor. “Numarul pacientilor noi tratati in clinicile…

- Agenția Metropolitana Brașov (AMB) in parteneriat cu Primaria Brașov organizeaza in perioada 11- 25 martie Festivalul „Gloria Domini – Brașovul Pascal”, un festival unic in Romania și Sud-Estul Europei. Festivalul ”Gloria Domini – Brașovul Pascal”, aflat la ce-a de-a doua ediție, iși propune sa promoveze…

- Uniunea Salvati Romania (USR) isi va prezenta programul de guvernare spre finalul anului, acesta urmand a fi realizat pe baza raspunsurilor cetatenilor, la un chestionar care deja a fost distribuit la toate filialele din tara, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului,…

- "In total, limita de finantare in cadrul garantiilor Uniunii Europene a fost suplimentata cu 5,3 miliarde de euro. Din acestea, 3,7 miliarde de euro sunt destinate proiectelor in domeniile public si privat care furnizeaza un raspuns strategic la cauzele imigratiei", precizeaza Consiliul Uniunii Europene.Proiectele…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Un protest tacut sincron a avut loc, sambata la pranz, in fata sediilor PSD din Sibiu si Cluj-Napoca, in ambele orase participand cateva zeci de persoane.Conform anuntului de pe pagina de Facebook a evenimentului, denumit ”Ne(-)am unit: Va vedem din Cluj si Sibiu”, oamenii au protestat pentru…

- Foarte puțini dintre miile de turiști care petrec weekend-uri, vacanțe sau sarbatori in cea mai cautata dintre stațiunile de pe Valea Prahovei, la Sinaia, știu ca, atunci cand se plimba prin parcul din centrul orașului, pașesc peste un tunel secret care face legatura, pe sub pamant, intre Casino Sinaia…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Recordul lui Burlacu. Baschetbalistul de 40 de ani a marcat 50 de puncte (4×3) intr-un meci din eșalonul secund. Veteranul echipei CSM Ploiești a fost cel mai bun marcator din partida cu CS Cuza Sport Braila, scor 106-105, pentru formația de la malul Dunarii. Partida disputata in Sala „Olimpia” din…

- Doar o zi ii mai desparte pe Nicu Covaci și pe colegii sai de inceperea Turneului Phoenix „Sinteza – Rapsodia”, primul spectacol din cadrul acestuia urmand a avea loc la Iași, legendara trupa susținand apoi spectacole la Targu Mureș (12 Februarie), Cluj-Napoca (13 Februarie), București (14 Februarie),…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, isi asigura in mare masura calificarea in premiera, in Playoffs 6 a Ligii Campionilor. A castigat, miercuri seara, cu 3-2, meciul cu ASPTT Mulhouse, in etapa a patra a Grupei A a celei mai importante competiții europene intercluburi din voleiul feminin. Cu o…

- Directorul General al SC Apa Canal SA Sibiu, Vasile Maier a avut o intalnire de lucru cu Prefectul județului Sibiu, Adela - Maria Muntean. Cei doi au abordat mai multe teme, cu accent pe extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata pentru localitațile Avrig, Marșa, Sacadate și Glamboaca.…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Cei aproximativ 20 de turisti care se afla de vineri in cabanele de la Balea Lac, in Muntii Fagaras, nu pot cobori, iar cei care doreau sa urce la peste 2.000 de metri nu o pot face pentru ca nu merge telecabina din cauza rafalelor de vant de peste 100 kilometri pe ora, potrivit salvamontistilor…

- Cele trei eleve de la Liceul "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, care l-au filmat in timpul orei de religie pe profesorul preot, acuzandu-l de comportament indecent, s-au ales cu o mustrare scrisa s...

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a vizitat, miercuri seara, unul din putinele darace din tara, din comuna Sadu, unde, inainte de 1990, se putea pieptana o tona de lana pentru a se obtine fire, a precizat, pentru Agerpres, primarul localitatii, Valentin Ivan. 'Ministrul…

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria.…

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- Un barbat in varsta de 39 de ani din comuna Jina, județul Sibiu, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Alba in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 ianuarie, in jurul orei 03.30, politistii…

- Gestul de susținere explicita și solidara a rectorilor pentru un nou ministru al Educației este unul in premiera pentru spațiul romanesc. “Universitatea din Oradea impreuna cu universitatile care fac parte din consortiul ACADEMICA PLUS il sustin pe domnul Rector al Universitatii…

- O parte din cartoanele monumentale realizate in 1902-1903 de catre Octavian Smigelschi, creatorul stilului neobizantin romanesc, destinate pictarii Catedralei Mitropolitane din Sibiu si a Catedralei Greco-Catolice din Blaj, precum si o serie de lucrari laice, documente originale, fotografii pot fi…

- ACS Poli, formația pregatita de Ionuț Popa a suferit un eșec dur astazi la Sibiu. Gazdele de la FC Hermannstadt s-au impus cu 3-0 in fața lui ACS Poli. Toate golurile s-au marcat in primele 20 de minute ale partidei. Timișorenii au avut un start de coșmar pe terenul sintetic Parcul Sub Arini, locul…

- Vremea se inrautateste in jumatatea de sud a tarii Foto: Arhiva. Meteorologii atentioneaza ca vremea se înrautateste în jumatatea de sud a tarii, unde precipitatiile se extind si vântul bate tot mai tare. Meteorologul de serviciu Mirela Polifronie: Informarea meteorologica…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Expozitia internationala de la Berlin a ajuns la cea de-a 83-a editie si se desfasoara in perioada 19 – 28 ianuarie, iar Romania este reprezentata, in cea mai mare parte, de producatori si mesteri populari din judetul Maramures. La acest targ, reprezentantii Ministerului Agriculturii vor…

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a anunțat ca prin implementarea sistemului de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar in oraș, administrația nu face decat sa ”taxeze nesimțirea afișata ostentativ”. Acesta a adaugat ca toți cei implicați in aceasta activitate au facut astazi o vizita la Sibiu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- In data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 04.00, in municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia, un barbat in varsta de 28 de ani, din Saliște, a gafat in timp ce conducea un autoturism spre ieșirea din oraș. Read More...

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut 4 persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita ca ar fi tainuit faptele de furt. Ieri, 11 ianuarie, politistii au efectuat 6 perchezitii si…

- Inca de acum doua-trei-zile s-a vorbit mai cu seama in mass-media centrala despre cazul unei femei care ar fi murit cu zile la Sibiu, dupa ce, postrivit spuselor rudelor, ar fi fost plimbata de la un spital la altul, fara sa i se acorde atenția necesara de catre personalul medical. Read More...

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinând scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…

- EXCLUSIV Urmașul lui Chivu vrea sa ajute Universitatea Cluj: ”Aș reveni cu drag” ”Degeaba ai talent, daca nu e dublat de atitudine, ambiție, seriozitate și munca. Eu pe asta ma bazez”, a spus mijlocașul crescut de Universitatea Cluj, Cristian Chifu. Cristian Chifu a facut primii pași în…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…

- In perioada 29 - 31 decembrie, politistii sibieni au continuat activitatile de prevenire si combatere a ilegalitatilor privind utilizarea materialelor pirotehnice. Cu aceasta ocazie, in municipiul Sibiu si in localitatile Noistat si Bradeni au fost depistati sapte barbati cu varste cuprinse intre 17…

- ”Noi, artistii, decurgem la chestii de genul asta”, a strigat Inna pe scena de la Sibiu, acolo unde a intretinut publicul in noaptea dintre ani. ”Uitati-va la mine ca e important” a completat artista, moment in care li-a scos peruca de pe cap si a aruncat-o. Frigul, oboseala si tot felul de incidente…

- Polisano distributie, business care in 2014 avea afaceri de peste 1,3 mld. lei si era al cincilea distribuitor de medicamente de pe piata locala, a anuntat anul acesta falimentul, la 24 de ani de la infiintare, printr-o notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului. Din perspectiva…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Conform unui jurnal de bal din 1937, descoperit de lingvistul Ion Coja, mesenii soseau la casa gazdei in jurul pranzului, unde erau intampinati cu cele mai frumoase tacamuri si farfurii. Este vorba de o masa uriasa la care incapeau 24 de persoane plina cu bucate care ii astepta, pe 25 decembrie 1937,…