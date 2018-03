Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Grupul farmaceutic Dona a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 230 milioane euro si estimeaza o crestere a afacerilor cu 21,5% in acest an, au anuntat marti oficialii companiei, care precizeaza ca au bugetat investitii totale de de 4 milioane euro in acest an. Cifra de afaceri a grupului…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Potrivit statisticilor, numarul victimelor traficului de persoane a crescut cu aproape 27% în 2017 fața de 2016. Cele mai multe victime sunt tinere care sunt ademenite cu un loc de munca în strainatate sau cu o poveste de dragoste. "Numarul victimelor traficate în vederea…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Sunt mai putin de 100 de specialisti, iar de priceperea lor depind afaceri de milioane de euro, adica activitate portului Constanta. Pilotii maritimi poarta pe umeri o raspundere uriasa. Ei sunt cei care aduc in siguranța toate vapoarele la cheu. Stiu danele portului ca pe propriul buzunar si ar putea…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, achizitioneaza pachetul majoritar, in proportie de 90%, al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, ajungand la un total de 18 achizitii. 0 0 0 0 0 0

- Mai mulți oameni de afaceri sud coreeni in frunte cu ambasadorul Republicii Coreea de Sud in Romania, excelența sa Kim Eun-Joong, au avut la finalul saptamanii trecute o intrevedere cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, precum și cu președintele executiv al acestei…

- Romgaz Medias (SNG), producatorul national de gaze naturale, detinut in proportie de 70% de statul roman, a raportat in 2017, conform datelor preliminare facute publice de companie, o cifra de afaceri de 4,58 miliarde lei, echivalentul unui avans de 34,39%, in vreme ce profitul net s-a situat la 1,868…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca-Cola, a lansat "Future Makers", program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions si finantat de Fundatia Coca-Cola.Programul "Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precent si a trecut pe profit dupa pierderi de 1,2 mil. lei. Compania a anuntat luni un profit net total de 8,8 mil. lei, ceea…

- Societatea Dacris Impex SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodarescldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 8 februarie 2018, societatea are…

- PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca escaladarea “taxei claw-back” de la 18,89% in ultimul trimestru al anului 2016 la 23,45% in trimestrul patru din 2017 este inca o dovada ca producatorii industriali…

- Taxa clawback a crescut cu cateva procente intr-un an iar incapacitatea guvernantilor de a solutiona aceasta problema obliga producatorii de medicamente care au investit in fabrici din Romania sa plateasca aproape 40% impozit pe cifra de afaceri, sustine PRIMER intr-un comunicat transmis miercuri…

- Societatea First Grain SRL a fost infiintata in anul 1999 si are sediul social in sat Amzacea, comuna Amzacea, strada Mare Lotul 32 nr. 10 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 5 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 2.300.200…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- "Multinationalele care fac miliarde in Romania ar trebui sa dea 2-3% din cifra lor de afaceri pentru sport. Am fost la MTS sa le spun asta si parca descoperisem America", declara Gica Hagi pentru ProSport . Acelasi lucru il declara Hagi in februarie 2017 pentru gsp.ro , dar atunci cerea "doar 1% din…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 8%, dar nu toata lumea privește cu ochi buni aceasta evoluție.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost condamnat DEFINITIV la ani grei de inchisoare Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski,…

- Societatea SOCEP SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "manipularildquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 30 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 34.342.574,4 de lei,…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- Retailerul Profi, controlat de fondul de investitii Mid Europa Partners, a terminat anul trecut cu o cifra de afaceri de 4,7 mld. lei (peste 1 mld. euro), dupa un avans de circa 35%, similar celui din anul anterior.

- Excelsior SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al bauturilor ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 26 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 250.000…

- Unigrains Trading SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Alfa Beta SRL a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutunldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Criza politica destabilizeaza economie. Mesajul oamenilor de afaceri pentru PSD Cursul leu-euro a resimtit puternic ieri schimbarea intempestiva a Guvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat…

- Societatea North Star Shipping SRL a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta Radacina Mol 3, dana 44 45, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social…

- Societatea Biochem SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata nespecializatldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 16 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 13,1%, în primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, marti, AGERPRES.…

- Societatea Ada Holding SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala C2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 5.025.000 de lei integral…

- Societatea Celco SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Industriala nr. 5, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 19.343.507,5 de lei integral…

- Societatea Duo SRL a fost infiintata in anul 1991 re sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala nr. 9, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 3.200.000 de lei integral varsat.…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Firma Constanta South Container Terminal SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta, cladirea administrativa Mol II S Port Sud, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat pe 30 decembrie 2017, societatea are un capital social…

- Polisano distributie, business care in 2014 avea afaceri de peste 1,3 mld. lei si era al cincilea distribuitor de medicamente de pe piata locala, a anuntat anul acesta falimentul, la 24 de ani de la infiintare, printr-o notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului. Din perspectiva…

- Societatea Sargeant Marine Romania SRL a fost infiintata in anul 1997 si are sediul social in municipiul Constanta, incinta Port Constanta Sud, dana 102 103. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 27 decembrie 2017, firma are un capital social subscris de 6.489.500 de lei, integral…

- Marii retaileri au deschis cu 18% mai putine magazine in Romania in 2017, fata de anul anterior, insa asteapta afaceri mai mari, in medie, cu 11,3%, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul viitor vine cu o provocare pentru…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Societatea Black Sea Suppliers SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Municipiul Constanta Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 191, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 decembrie 2017, societatea are capital social subscris…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…