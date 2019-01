Dent Estet: Ce preferinte au pacientii din Romania cand merg la stomatolog

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de clinici Dent Estet intra in cel de-al douazecilea an de activitate cu un numar de 320 de angajați și colaboratori, dintre care peste 90 sunt medici. In prezent, grupul deține o rețea de 10 clinici, dintre care șapte in București și alte trei in afara capitalei. In medie, un numar de 3.800…

- Potrivit unui studiu realizat de rețeaua de clinici Dent Estet 4 Kids, aproximativ 1/2 dintre copiii care se prezinta la medicul stomatolog ajung cu urgențe dentare, acuzand dureri foarte mari, principalul motiv fiind amanarea vizitei stomatologice. Dent Estet aniverseaza 10 ani de cand a…

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Copii "Dr Victor Gomoiu" precizeaza ca luni, la ora 16.00, in unitatea medicala sunt internati patru copii, cu varste de o luna si cateva zile, nascuti la Spitalul Clinic "Prof. Dr. Panait Sirbu"."Doar unul dintre bebelusi prezinta semne cutanate de infectie…

- Trupa americana thrash metal Slayer va concerta pe 10 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul evenimentului Metalhead Meeting 2019, scrie news.ro.Acesta va fi, potrivit organizatorilor, ultimul concert pe care formatia il va sustine in Romania. Grupul american se va afla la Bucuresti…

- Specialiștii in evaluarea tehnologiilor medicale din 10 țari s-au reunit la București pentru a identifica metode care sa asigure un acces mai bun al pacienților la terapii noi In perioada 26 -27 noiembrie 2018, Ministerul Sanatații a organizat la Palatul Patriarhal din București cea de – a șasea Reuniune…

- Comisia Europeana precizeaza ca MCV nu are scopul de a pedepsi, ci de a ajuta, iar institutia nu are culoare politica si nici o agenda politica cu privire la acest subiect. Reactia CE vine in contextul in care lideri ai PSD-ALDE au sustinut ca raportul MCV este subiectiv si influentat politic.…

- In premiera in spitalele din Romania, Imunoglobulina subcutanata, pe care pacienții și-o pot administra acasa, fara sa mai fie nevoiți sa mearga la spital Imunoglobulina subcutanata a fost administrata in premiera in cadrul Programului Național de Imunodeficiențe Primare, la Institutul Național pentru…

- Exercitiul SEISM 2018 , ziua 5. Un amplu exercițiu de simulare a unui seism are loc la scara naționala timp de cinci zile. Totul a inceput pe 13 octombrie, cand, conform scenariului, a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, urmat de mai multe replici. Evaluarea din cea de-a cincea…