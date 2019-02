Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Dennis Man, de la FCSB, a fost suspendat doua jocuri si amendat cu 3.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, reunita miercuri, potrivit site-ului LPF. Man a primit cartonas rosu in meciul dintre FCSB si Universitatea Craiova (3-2), disputat duminica seara, pe Arena…

- Comisia de Disciplina a FRF a decis astazi sa-l suspende doua etape pe Dennis Man dupa ce stelistul l-a impins pe Marius Briceag in fața bancilor de rezerve in partida dintre FCSB și CSU Craiova, scor 3-2. In prealabil, Man incercase sa-l loveasca cu capul in gura. A rezultat un meleu in care au fost…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis amendarea cluburilor Dinamo și CSU Craiova dupa incidentele de la meciurile celor doua echipe din Liga 1 din etapa 23. „Cainii" au fost sancționați cu 5.000 de lei pentru scandarile și mesajele xenofobe de la meciul cu Sepsi, scor 1-0, din deplasare. ...

- Gruparile Universitatea Craiova si FC Dinamo au fost sanctionate miercuri de Comisia de Disciplina a FRF cu 15.000 de lei si 5.000 de lei, in urma incidentelor de la partidele cu CFR Cluj, respectiv Sepsi Sf. Gheorghe, anunta lpf.ro.“U Craiova 1948 CS SA vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente –…

- Poli Iași acuza Comisia FRF care a fixat un nou termen pentru recursul lui Laurențiu Rus. Mijlocașul va efectua duminica, contra lui Gaz Metan, și ultima etapa de suspendare din cele 9 dictate impotriva sa dupa faultul comis asupra lui Valentin Mihaila, in Poli Iași - CS U Craiova 0-3. Poli Iași - Gaz…

- Comisia de Disciplina a FRF a decis, miercuri, sanctionarea antrenorului echipei Dunarea Calarasi, Dan Alexa, cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate de 6.000 de lei, anunta LPF. Clubul Dunarea Calarasi a fost sanctionat cu o penalitate sportiva de 5.000 de lei, scrie news.ro.

- Poli Iași cere Comisiei de Disciplina sa-i reduca suspendarea mijlocașului Laurențiu Rus, care a primit 9 etape pentru lovirea craioveanului Valentin Mihaila, dupa ce constanțeanul Ionuț Vana a luat doar "galben", duminica, in urma unei lovituri asemanatoare aplicate lui Alexandru Cicaldau, in meciul…

- Comisia de Disciplina a anunțat, azi, pedeapsa pe care a primit-o Flavius Stoican pentru eliminarea cu Botoșani. Tehnicianul a fost suspendat doua etape, astfel ca Poli Iași nu-l va mai avea pe banca pe antrenor in ultimele meciuri din acest an, cu Concordia (14 decembrie, ora 20:00) și FC Voluntari…