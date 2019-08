Stiri pe aceeasi tema

- Denise Rifai, realizatoarea emisiunii „Legile Puterii“, de la Realitatea TV, a declarat ca-l va da in judecata pe Mircea Badea, dupa ce realizatorul a numit-o „jihadista“, intr-o editie recenta a emisiunii „In gura presei“, de la Antena 3.

- Realizatoarea emisiunii &"Legile Puterii&" de la Realitatea TV, Denise Rifai, îl anunța pe Mircea Badea, care a atacat-o și a numit-o &"jihadista!&", ca îl invita la CNA și la tribunal.

- Realizatoarea emisiunii "Legile puterii", de la Realitatea TV, Denise Rifai, si-a accesorizat coafura cu o brosa, in dorinta de a parodia aparitiile premierului Viorica Dancila.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat…

- Prezent in emisiunea lui Denise Rifai, Cosmin Gușa a dezvaluit adevaratul motiv care sta in spatele intrarii lui Rareș Bogdan in politica. Gușa a condamnat faptul ca Rareș a intervenit prin telefon la Antena 3. Acesta susține ca liberalul ar fi trebuit sa solicite postului sa-și ceara scuze pentru…

- Mihai Tudose, fost premier din partea PSD și plecat in Pro Romania, unde a caștigat un mandat de europarlamentar, i-a ”mitraliat”, miercuri seara, la Realitatea TV, pe foștii sai colegi.In stilu-i consacrat, Tudose i-a atacat pe Viorica Dancila, Mihai Fifor și Rovana Plumb. ”Era un…

- Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii "Legile puerii" de la Realitatea TV, cea care a reusit audiente foarte bune în contextul reflectarii evenimentelor din ultima saptamâna, alegerile europarlamentare si condamnarea lui Dragnea, a sters,

- A fost din nou scandal in studioul Antena 3, deputatul USR Stelian Ion atacandu-l in direct pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu. In discutie purtata pe un ton ridicat au intervenit si Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, si Mugur Ciuvica.CITEȘTE ȘI: Nu trebuie sa-ti lipseasca din…

- Realizatorul postului Antena 3 Mircea Badea a intors armele impotriva premierului Viorica Dancila, pe care a numit-o „imbecile pamantului“ dupa ce aceasta a anuntat ca va vota la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis, pe care Badea l-a catalogat in acelasi stil – „hitlerist cretin“.