Denise Rifai, plan pentru 2018. Ce și-a propus Vedeta de la Realitatea TV a zis ca spera sa traim intr-o țara cu responsabilitate. Din punct de vedere profesional, iși dorește ca emisiunea ei sa fie cea mai urmarita de public. [citeste si] "Vreau sa fim lasați in pace. Vreau sa putem avea in continuare libertate sa prezentam realitatea așa cum este ea, sa traim intr-o Romania condusa cu responsabilitate. Pentru noi toți, imi doresc sa vedem in audiențe publicul care se uita la noi. Suntem foarte urmariți și simțim acest lucru. Personal imi doresc un an in care sa am parte de liniște acasa, sa fiu sanatoasa și sa pot da ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Albumul „Nascut in Romania”, semnat de Mike Godoroja, este un indemn sa vedem, in prag de 2018, si partea luminoasa a lucrurilor din jurul nostru. Albumul, care va fi lansat in primavara, este inspitat de titlul lui Bruce Springsteen, "Born in USA". „Cred ca in loc sa abordam problema pornind de la…

- CHIȘINAU, 23 dec — Sputnik. Într-o emisiune înainte de Craciun, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces lent…

- La fel ca si oamenii obisnuiti, vedetele au asteptari mari de la Mos Craciun. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce daruri asteapta celebritatile din showbiz-ul autohton cu ocazia sarbatorilor. Bianca Dragusanu, Andreea Banica, Nicoleta Luciu si Andreea Balan au fost…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Ministerul Sanatații din Romania au lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto, scrie Realitatea.net.

- Analistul politic Dan Dungaciu a declarat ca daca ar fi sa revina monarhia in Romania nu ar ține nici de clasa politica, nici de Casa Regala. "Va veni de la alți ei, care, daca se vor implica, vor reașeza Romania intr-o zona strategica”, a explicat aceasta."Daca ar fi sa se intample nu va…

- Romania ar trebui sa fie printre primele state ale lumii dupa Statele Unite ale Americii care recunosc Ierusalimul ca și capitala a Israelului. Afirmația vine din partea unui om foarte apropiat de omul forte al Israelului, prim-ministrul Benjamin Natanyahu, dar și un om care iubește Romania. Este…

- Emisiunea „Aici eu sunt vedeta“ de la Antena 1 va mai avea doua ediții in care apare Dan Bittman, urmand ca apoi acesta sa fie inlocuit. Noul prezentator va fi Cosmin Seleși. El va aparea in emisiune din sezonul al doilea, care incepe din ianuarie 2018. Contactat de paginademedia.ro , Dan Bittman a…

- Prin asociatia Rezist Zurich, romanii din Elvetia protesteaza fata de modificarile aduse legilor Justitiei in Parlamentul Romaniei. Unul dintre membrii asociatiei, a vorbit la un post de radio din Elvetia despre pericolul instaurarii dictaturii in Romania.

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…

- Fractiunea Partidului Liberal a venit in sedinta Parlamentului de joi, 7 decembrie, cu propunerea ca anul 2018 sa fie declarat Anul Unirii. Potrivit liberalilor, anul viitor se implinesc o suta de ani de la Marea Unire a tuturor romanilor intr-un singur stat – Romania si este un prilej pentru a marca…

- Fundatia Principesa Margareta a Romaniei a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante, dupa decesul Regelui Mihai, Majestatea Sa fiind unul dintre fondatorii acestei organizatii non-guvernamentale, precizand ca planurile Regelui Mihai vor continua si de acum inainte. "Suntem aici la moartea…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, într-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sâmbata din Piața Victoriei prin care a fost împiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un

- Designerul de pantofi Mihai Albu i-a facut un cadou special marii actrițe Stela Popescu, care a incetat din viața in luna noiembrie. Intreaga Romanie a fost indurerata dupa moartea celei care a fost marea doamna a teatrului de revista din țara noastra, Stela Popescu. Designerul de pantofi Mihai Albu…

- Andreea Berecleanu și-a aniversat ziua de nume pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Vedeta a explicat, la o emisiune de televiziune, care este cea mai mare dorința a sa. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , a avut parte de o mulțime…

- „Ei vorbesc de stat paralel. Realitatea este ca Romania ajunge sa fie un stat capturat", au spus initiatorii protestelor. Romanii s-au mobilizat si au iesit in strada, intr-un protest mai amplu decat ultimele de acest fel din aceasta toamna. Evenimentul a avut insa si un moment tensionat si controversat…

- Oana Zavoranu are o mare problema cu divele din Romania care așteapta sa primeasca totul gratis de la trusturile de televiziune. Oana Zavoranu a vorbit in emisiunea „Xtra Night Show” despre „divele” din showbizul romanesc și susține ca foarte multe dintre acestea promoveaza fals anumite produse. In…

- O tanara din showbizul romanesc a devenit mamica unei fetite in mare secret. Aceasta a decis sa faca pubilc marele anunt si a postat o fotografie chiar cu bebelusul pe o retea de socializare.

- Un caz socant a fost descoperit intamplator in Italia de carabinieri. O tanara din Romania, in varsta de 29 de ani a fost sechestrata si violata timp de zece ani de un italian in varsta de 52 de ani, informeaza Realitatea.net. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistenta medicala,…

- Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca echipajul Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Prahova, format din asistent si ambulantier, a fost solicitat sa acorde primul ajutor in Ploiesti, pe strada Negru Voda. Echipajul a ajuns la…

- Privind la statisticile Eurostat care estimeaza nivelul saraciei din Statele Membre UE, in mod normal, daca ar exista un minimum de sentiment de raspundere, clasa noastra politica ar trebui sa demisioneze in bloc.

- Cu aceasta ocazie, au luat apoi cu­vantul cei doi secretari de stat prezenti la intalnire, Gigel Paraschiv, secretar de stat in cadrul Ministerului Edu­catiei Nationale, dar si Ion Ciprian Preda, secretar de stat la Ministerul Cercetarii si Inovarii. Declaratiile celor doi au atras reactia…

- Lavinia Pirva, declarații uimitoare despre nunta cu Ștefan Banica. Artista a dezvaluit un amanunt despre care nu a vorbit pana acum. Cununia religioasa a avut loc in Romania și nu in Bulgaria așa cum s-a spus. Mai exact, Lavinia s-a dat de gol, atunci cand a spus ca de fapt ea și Ștefan s-au cununat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat oportunitatea includerii in Strategia Naționala de Dezvoltare Durabila a Romaniei a provocarilor reprezentate de "statul paralel, statul ocult". "Strategia de Dezvoltare Durabila trebuie actualizata cu Agenda 2030…

- Mircea Lucescu a oferit unele explicații pentru lecția de fotbal încasata de la Naționala României de fotbal. Antrenorul de 72 de ani i-a felicitat pe clujeni pentru spectacolul de pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”. ”Atmosfera…

- Imaginea Federatiei Ruse in randul opiniei publice romanesti este, in mare parte, negativa. Un fapt ce se datoreaza, in special, experientelor istorice. De aceea, tot ce este livrat din partea Rusiei in Romania, cu exceptia culturii, este privit cu neincredere. Realitatea este ca mesajul transmis prin…

- Actrița Nuami Dinescu nu este unica doar prin felul ei de a fi, ci și prin numele pe care il poarta. Nuami are un nume de rar, pe care l-a primit de la mama ei, care a avut ca punct de reper un personaj dintr-o carte religioasa. Prezentatoarea de la „Se zice ca..”, Nuami Dinescu are un nume extrem de…

- Kinga Sebestyen, celebra antrenoare de fitness care a facut cunoscut fenomenul de Kangoo Jumps in Romania, a primit cea mai mare provocare. Un barbat de 200 de kilograme vrea sa slabeasca cu ajutorul programului ei, Fat Burning. Provocarea este cu atat mai mare cu cat barbatul este in varsta de 24 de…

- Grigore Leșe, doctor in muzica și actualmente jurat la o emisiune de la TVR, nu ascunde faptul ca asculta cam toate genurile muzicale, inclusiv manele. El atrage insa atenția ca acestea sa nu fi confundate cu muzica metiș. La prima vedere, cooptarea lui Grigore Leșe in juriul emisiunii ”Vedeta populara”,…

- Tatal Monicai Dascalu a murit. Prezentatoarea știrilor de la PRO TV a facut anunțul pe o rețea de socializare. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace, tata!”, a scris Monica Dascalu pe Facebook, in dreptul unei fotografii in care apare parintele sau. Vedeta și-a schimbat și poza de profil de pe Facebook…

- Monica Dascalu trece prin momente cumplite, dupa ce a aflat ca tatal sau s-a stins din viata. Ingenuncheata de durere, prezentatoarea TV a impartasit vestea trista pe care a primit-o cu prietenii. Iar pe pagina de Facebook a scris un mesaj emotionant in memoria tatalui ei.

- Monica Iacob Ridzi, fostul ministru al Tineretului si Sportului, a plâns li a cerut sa fie pusp în libertate dupa ce a executat 3 ani din pedeapsa primita. Avocatul Monicai Iacob Ridzi a spus ca fostul ministru a executat 3 din cei 5 ani și are doi copii…

- Pe fondul lipsei acute de personal din mai toate domeniile, in Romania se contureaza o tendinta tot mai evidenta - reactivarea pensionarilor-specialisti, potrivit Revista CARIERE. Care sunt perspectivele unui astfel de curent si cum va influenta piata muncii, cu avantajele si dezavantajele aferente?…

- Liderul american a declarat intr-un interviu pentru Fox Business Network ca problema nord-coreeana ar fi mai usor de rezolvat daca Statele Unite ar avea o relatie mai buna cu Rusia. "Cred ca am putea avea o relatie buna" cu Rusia, a afirmat Trump, adaugand: "Cred ca situatia nord-coreeana…

- Iulia Vantur vrea sa devina mama, insa nu se mai gandește la casatorie. Vedeta a povestit la tv ca și-ar dori sa aiba un copil, mai ales ca are 37 de ani și simte ca a sosit vremea. Iulia Vantur se afla in Romania unde va petrece timpul cu familia și prietenii apropiați. Aceasta a vorbit despre casatorie…

- Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Eparhia Greco-Catolica de Cluj-Gherla, relicvariul, insotit si de un atestat cu privire la prezenta picaturilor din sangele Papei, este un dar din partea secretarului Suveranului Pontif, cardinalul Stanislav Dziwisz, Arhiepiscop de Cracovia. ”Moaste…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii IMM-urilor

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii IMM-urilor

- În ultimele numere, TIMPUL publica o serie de articole întitulate „Gherman Pântea si diplomatia secreta”, în care membrul Sfatului Tarii povestește ca Lenin a fost gata sa recunoasca Unirea Basarabiei cu România din anul 1918. Pentru ca toti adeptii lui…

- „Eu am sa-mi mentin aceasta atitudine si am sa fac tot ce depinde de mine sa duc Comisia de Ancheta la bun sfarsit, sa pot prezenta dumneavoastra si intregii populatii adevarul despre felul in care au fost compromise, manipulate preturile in Romania", a spus Iulian Iancu, intr-o interventie telefonica…

- Cea mai importanta persoana din viata luiA Catalin Radu Tanase este, fara indoiala, fiica sa, Carmina, pe care o adora si alaturi de care incearca sa petreaca tot mai mult timp. Desi este un barbat divortat de ceva vreme, reporterul Pro TV nu si-a refacut viata alaturi de nicio femeie. Cu toate acestea,…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania condițiile necesare, a declarat, marți, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferința pe tema dezvoltarii IMM-urilor. …

- Intr-un interviu acordat in urma cu doi ani unei publicații locale, Felix Stroe a dezvaluit cum a stat departe de gruparea Mazare: ”Nici n-au incercat, pentru ca stiau ca ii voi respinge ferm si vom intra si in altfel de discutii. Nu au existat presiuni pentru ca eu sunt un tip foarte ferm, dur si…

- Vasile Miriuta a lasat de inteles ca Dinamo nu se va opune in cazul in care Adam Nemec decide ca nu mai vrea sa continue in Stefan cel Mare. Gigi Becali a declarat ca-l vrea din iarna si a anuntat ca-i ofera un salariu lunar de 15.000 de euro. Dinamo risca un nou caz Gnohere. Adam Nemec…

- Fostul ambasador SUA in Romania l-ar fi ajutat pe liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, sa ajunga intr-o funcție de autoritate și de negociere la doua servicii secrete. Declarațiile aparțin comentatorului și consultatului politic roman Cozmin Gușa și au fost facute in cadrul unui intervenții…

- Rita Mureșan, in culmea fericirii.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii ca fiica ei, Rebeca vine in Romania, pentru cinci zile. Rebeca, cea care locuieste in Statele Unite ale Americii, se intoarce in tara. Din pacate, fata sta doar cinci zile, insa Rita Mureșan…

- "Intrucat intelepciunea populara ne invata ca „Totdeauna lucrul tau sa-l incepi cu Dumnezeu”, la inceputul anului nou universitar 2017-2018 ne rugam lui Dumnezeu sa binecuvinteze pe toti studentii, profesorii si ostenitorii Universitaților din Romania! Totodata, felicitam pe toti tinerii romani…