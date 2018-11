Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan (44 de ani), realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere“ a anuntat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca se intoarce la carma emisiunii de la Realitatea TV si a oferit explicatii cu privire la decizia luata.

- Rareș Bogdan a anunțat, sambata seara, ca se intoarce la Realitatea TV, dupa ce saptamana aceasta amenințase ca va parasi postul de televiziune, pentru ca doi dintre invitații lui permanenți, Oreste Teodorescu și Oana Stanciulescu. „Ma intorc acasa! Ne vedem duminica la ora 21. Sunt un om de echipa!…

- Cel mai mare scandal al ultimelor zile se tranșeaza acum. &"Telenovela&" Rareș Bogdan are un deznodamânt, unul bun pentru telespectatorii Realitatea TV. Realizatorul &"Jocuri de putere&" a transmis un mesaj public.

- Jurnalistul Rareș Bogdan iși anunța revenirea la Realitatea TV. Prin intermediul unei scrisoari deschise adresate telespectatorilor Realitatea TV, Rareș Bogdan susține ca a reflectat indelung la situația creata și dupa discuții cu patronatul a decis sa revina și anunța ca va continua la fel de virulent…

- Rareș Bogdan a fost anunțat ca i se interzice sa mai realizeze emisiunea sa, ”Jocuri de putere”, la Realitatea TV, chiar de catre Cozmin Gușa! Totul a plecat de la o reacție ferma a lui Bogdan, in momentul in care a aflat, marți seara, ca Oreste Teodorescu nu mai are voie sa participe la emisiunile…

- Jurnalistul Oreste Teodorescu anunta ca ar fi fost interzis la Realitatea TV. Oreste era un obisnuit al emisiunii „Jocuri de putere”, realizata de Rares Bogdan. „Astazi, cu un minut inainte sa intru in platoul Jocuri de putere, am fost interzis la Realitatea…Dupa cinci ani de combat impotriva Ciumei…

