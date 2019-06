Stiri pe aceeasi tema

- Nunta de la Puritanism dintre Aurel și Dana, difuzata aseara, in cea mai noua editie Insula Iubirii de la Antena 1, a facut-o pe Diana sa ia decizia de a renunța la brațara și a ramane in concurs doar pentru a-și reface imaginea din sezonul trecut in fața telespectatorilor. Chiar in timpul ceremoniei…

- "Insula Iubirii" inseamna surprize la fiecare pas, asta e clar! Ionut Gojman si-a luat rolul de ispita in serios si nu se da inapoi de la nimic. O propunere neasteptata a venit din partea lui in aceasta seara, dar nu pentru Denisa, ci pentru... Geanina.

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- In doar doua zile petrecute impreuna la Minitel, Andi reuseste, o data in plus, sa isi consolideze statutul de ispita suprema, pericol iminent si rival incontestabil in randul barbatilor de la Purimutra si sa puna pe jar imaginatia a nu mai putin de trei concurente: Denisa, Geanina si Diana,…

- Un pompier din Campeni, aflat in timpul liber, a sarit in ajutorul unui batran care a cazut pe strada, intr-o balta și s-a lovit puternic la cap. Alin Purda, aflat intamplator in zona, nu a stat pe ganduri și a intervenit imediat. A sarit in ajutorul batranului și i-a acordat primul ajutor. L-a poziționat…

- Doi tineri lipsiți de inhibiții au fost surprinși in timp ce intrețineau relații intime in toaleta unui club din Cluj. Potrivit presei locale, se pare ca cei doi erau sub influența alcoolului.