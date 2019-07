Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Doua dintre cele mai ravnite ispite de pe insula baieilor, Dana și Maria, au pus la cale un plan pentru a-l invața o lecție dura pe Adrian, cel care a venit la Insula Iubirii pentru a caștiga popularitate in randul femeilor.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Disperarea in fața ideii ca l-a pierdut pe Andi a facut-o pe Denisa sa cedeze. Concurenta a scos la bataie cea mai cunoscuta arma a unui manipulator: plansul.

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispita, au atins cote alarmante. In microbuz, Denisa i-a reproșat ca el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Comportamentul lui Bogdan a atras atenția tuturor concurenților și ispitelor in prima noapte petrecuta de acesta pe Insula Iubirii. La testimoniale, ispita Irina Stroai a dezvaluit detaliul ce da de gol adevaratele intenții ale concurentului.

- Maria Ilioiu a criticat dur comportamentul lui Costas și al lui Adrian, de la „Insula Iubirii”. Amețiți de aburii alcoolului, luni, cei doi concurenți și-au adus aminte de iubitele lor, Denisa și Geanina, dar au facut totul pentru a le pune pe cele doua fete intr-o lumina extrem de proasta.

- La numai 5 ore de cand l-a lasat pe Adrian in „grija” Mariei Ilioiu, Denisa a auzit sunetul alarmei in resort. In editia de luni, la scurt timp de la acel moment, concurenta a luat marea decizie: i-a spus adio si a aruncat bratara in foc!

- Ajunși in Thailanda, in cel de-al cincilea sezon Insula Iubirii, Denisa și Adrian au parut sa formeze un cuplu sudat. Au discutat cu naturalețe, fara sa aiba spectaculozitate in gesturi și dialog și fara sa tradeze fisuri evidente.

- Insula Iubirii sezonul 5 urmeaza sa inceapa pe Antena 1 din 22 aprilie. Emisiunea care a cucerit publicul din Romania revine cu noi povești de iubire interesante și cu 4 cupluri dispuse sa-și testeze relațiile. Iata cine sunt participanții acestui sezon! Insula Iubirii sezonul 5. Cuplurile care iși…