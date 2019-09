Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, nu poate trai fara sa intre in controverse. Acesta a decis sa aduca un nou locatar la Downing Street 10, reședința oficiala a șefului cabinetului de miniștri de la Londra.

- ''Comisia ramane disponibila in urmatoarele saptamani daca Regatul Unit doreste sa poarte discutii si sa-si clarifice pozitia mai detaliat, fie telefonic, fie personal'', a spus reprezentanta CE intr-un briefing. Guvernul de la Londra a anuntat marti ca Regatul Unit este ''pregatit si dispus''…

- Caravana „Fii pregatit!” va ajunge sambata, 3 august a.c., in municipiul Falticeni, și va fi poziționata in zona Nada Florilor, iar duminica, 4 august a.c., in municipiul Vatra Dornei, și va fi amplasata in parcarea magazinului LIDL. Sambata și duminica intre orele 9:00 și 18:00, personal din cadrul…

- Caz incredibil in Vatra Dornei (judetul Suceava), ieri, acolo unde un barbat in varsta de 50 de ani a fost acuzat ca a atins o fetita de 12 ani, in mod repetat, fara a o cunoaste. Tras la raspundere de jandarmi, omul a avut o reactie ciudata!

- Un roman stabilit in Italia a disparut de doua saptamani. Sora lui a anunțat dispariția la autoritați, dar nimeni n-a gasit niciun indiciu. Disperata, sora acestuia a facut un apel la oricine poate oferi detalii despre Leonard Tamaș, tanarul de 28 de ani, care a disparut, a notat rotalianul.com. „Buna…

- Leonard, un tanar in varsta de 28 de ani plecat la munca in Italia, este de negasit de doua saptamani de zile, motiv pentru care familia lui a lansat un apel pe rețelele de socializare.

- Doi barbați au fost loviți de trasnet in zona cimitirului din cartierul Roșu, municipiul Vatra Dornei, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. ”Ce doi sunt in stare de semiconștiența. Li s-a acordat primul ajutor medical de catre un echipaj SMURD și unul SAJ și in acest moment se…