- Adina Buzatu trece prin clipe de panica! Vedeta s-a trezit fara cele doua conturi de Instagram pe care le are dupa ce a cazut in plasa hackerilor. Este un adevarat fenomen! Se fura conturi de Instagram intr-o veselie! Iar ultima victima care a cazut plasa hackerilor este nimeni alta decat… Adina Buzatu.…

- Infrangerea lui Liverpool de la la Belgrad, in fata Stelei Rosii, 0-2, a fost comentata de Jurgen Klopp la final, prin cateva idei simple. Managerul a declarat ca adversarii i-au surprins prin strategia abordata si, chair daca a incercat sa schimbe ceva in joc la pauza, nu a putut...

- Liverpool a pierdut neașteptat in deplasarea de la Belgrad contra celor de la Steaua Roșie, scor 0-2, iar situația in grupa de Liga Campionilor s-a complicat. Jurgen Klopp a facut o analiza la cald a partidei. "Lucrurile nu au mers deloc bine. Am avut totuși cateva șanse. S-au aparat aglomerat, ne-au…

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 3 la iesire din Valu lui Traian catre Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii o victima este incarcerata intre fiarele contorsionate ale masinii. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care…

- A ajuns la inchisoare dupa ce a vandut o bucata de gresie in loc de un telefon mobil • Victima este din Alba Iulia, iar infractorul are domiciliul in Prahova. Un barbat de 36 de ani, din județul Prahova, a fost condamnat, la Judecatoria Alba Iulia, la pedeapsa inchisorii in regim de detenție dupa ce…

- Primaria Sectorului 1 a fost victima unui atac al hackerilor, iar activitatea este paralizata in acest moment. Toate calculatoarele sunt blocate in urma unui atac cibernetic derulat joi, a precizat primarul Daniel Tudorache. Edilul a facut dezvaluirea la inceputul ședinței Consiliului Local de vineri,…

- Carmen Bruma a oferit detalii dupa ce a cazut victima unor hackeri și a ramas, pentru o scurta perioada de timp, fara conturile de pe site-urile de socializare. In urma cu cateva zile, Carmen Bruma a anunțat ca niște hackeri turci au incercat sa-i fure conturile pe care le are pe rețelele de socializare…

