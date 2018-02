Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai celebri bucatari de la noi din tara, a spus lucrurilor pe nume. Celebrul chef a dezvauit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ce isi doreste de Ziua Indragostitilor.

- Liviu Varciu a rupt tacerea, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora intre el si Amy Teiceanu, mama primei sale fiice, a avut loc un scandal monstru. Contactat de reporterii Spynews.ro, celebrul prezentator de televiziune a spus raspicat ca fata sa s-a intors la Arad pentru studii si ca…

- Cand vine vorba de fericirea persoanelor dragi, Dorian Popa stie exact ce trebuie sa faca pentru a aduce zambetul pe chipul acestora. Spynews.ro a aflat cum si-a impresionat artistul, cu adevarat, mama de ziua de nastere.

- “Don Juan-ul” care a reusit sa suceasca mintile mai multor femei celebre de pe scena showbiz-ului romanesc nu inceteaza sa uimeasca. „Printul” Cristea isi incearca, din nou, norocul, in afaceri. Spynews.ro a aflat, in exclusivitate, cati bani pune la bataie Adrian Cristea pentru a da marea lovitura.

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Echipa galateana antrenata de Florin Nini si Bogdan Balanica este hotarata sa produca surpriza la turneul final al Cupei Romaniei, care se joaca, incepand din acest weekend, pe teren neutru, la Sfantu Gheorghe. Calificati in „Final Eight” dupa ce au eliminat Dinamo, galatenii intalnesc pe CSM CSU Oradea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit ca a jucat fotbal la Dinamo și a declarat ca ii respecta pe suporterii echipei roș-albe pentru coregrafiile pe care le fac. "Eu am jucat fotbal la Dinamo, in tinerețe. Eram aproape de stadion și am fost 3-4 luni la Dinamo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima.…

- Anda Adam a fost eliminata din cadrul competitiei Exatlon si s-a intors astazi in tara. Vedeta a fost intampinata pe aeroport de sotul ei, Sorin Andrei, si fetita lor, Evelin, in varsta de 2 anisori. Desi a sustinut-o constant, sotul Andei Adam a recunoscut ca i-a dus dorul, pentru ca ei sunt o familie…

- Primarul Lucian Morar si interpreta de muzica populara Ioana Pricop au facut o nunta istorica in Romania, cu 7.000 de invitati, in sapte sate, iar povestea lor de dragoste continua cel putin la fel de frumos. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca tinerii insuratei se pregatesc de luna de…

- Andreea Balan s-a intors din vacanta petrecuta in croaziera cu sotul ei, George Burcea. Cantareata a vorbit despre cel de-al doilea copil si despre cum a reusit sa stea departe de fiica ei, Ella.

- Una dintre cele mai indragite cantarete de pe scena muzicala romaneasca se bucura din plin de bucuriile iernii. Ultima isprava a Ralucai de la Bambi o sa lase pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta a fost tavalita in zapada de i-au sarit fugii.

- Chiar daca vremurile sale de glorie au apus, Adrian Cristea nu poate sa stea departe de viata de noapte a Capitalei, scrie spynews.ro. Recent, acesta a fost surprins de paparazzii in timp ce intra hotarat intr-o cafenea de fite din Bucuresti. Insotit de cativa amici, „Printul" a petrecut mai bine…

- Iulia Vantur a facut declarații despre barbatul alaturi de care apare in ipostaze tandre in cel mai recent videoclip al ei. Aflata in India, fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur se preocupa intens de cariera sa. Vedeta a filmat recent alaturi de un star indian, maniesh paul pentru un nou…

- Astazi e ziua de nastere a lui Cristi Borcea. Fostul sef de la Dinamo implineste 48 de ani si, desi, e inchis, acesta a avut parte de o surpriza din partea Valentinei Pelinel. Vedeta nu s-a ferit si a facut totul in vazul tuturor. Pe langa traditionalul mesaj emotionant, ea a plusat cu o imagine de…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Oana Roman nu are mama si nici tata, atunci cand vine vorba de banii ei. In vazul lumii, vedeta l-a pus la respect pe un barbat care a indraznit sa-i ceara cateva parale. Imaginile suprinse de paparazzii Spynews.ro sunt memorabile.

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- Bianca Sarbu, colega de prezentare a lui Cristi Brancu, s-a casatorit la cinci ani de cand a ramas vaduva. Frumoasa moderatoare si alesul inimii sale si-au facut juraminte sensibile in in fata ofiterului de Stare Civila. Iar la scurt timp dupa ce au semnat actele de casatorie, cei doi au iesit la declaratii…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii "Acces direct", dupa o pauza de noua luni, timp in care a nascut o fetita. Vedeta s-a despartit cu greu de fiica ei, Ana Georgia, dar astepta cu nerabdare si intalnirea cu telespectatorii. A

- Gabriela Cristea a vorbit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, despre inlocuirea ei la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala.

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in aproximativ 12 saptamani si se pare ca va avea o fetita, scrie SpyNews. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. "Noi asteptam un copil,…

- Valentina Pelinel sarbatorește al doilea Craciun alaturi de fiul ei, dar fara tatal micuțului Milan. Vedeta a publicat o imagine tradiționala de Craciun, cu puștiul langa bradul impodobit, iar prietenii virtuali i-au adus aminte ca iubitul ei, Cristian, Borcea, e dupa gratii. "I-ai dus sarmale…

- Connec-R, primele declarații despre cel de-al doilea copil. Artistul și soția lui , Misha, au o fetița, insa se gandesc serios sa devina din nou parinți. Connect-R a declarat ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil. „Imi doresc, dar cred ca toate vin atunci cand trebuie sa vina. Nu aș vrea baiat.…

- Incredibi, dar adevarat! Imediat dupa ce a ramas gravida, Madalina Ghenea si-a ascuns sarcina! Vedeta a dezvaluit motivul acestei decizii neasteptate abia acum, cand fiica ei a implinit deja opt luni.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Suspecta in cazul incidentului care a avut loc vineri dimineata la statia de metrou Piata Unirii 1 este audiata, la aceasta ora, a anuntat, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. Femeia le-a spus jurnalistilor ca nu stie de ce a fost dusa la sectia de politie.

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Paula Chirila este o femeie divorțata, dar cu toate acestea are numai cuvinte de lauda la adresa celui care i-a fost partener de viața pana de curand. Actrița Paula Chirila a divorțat de curand de Marius Aciu , cel care i-a fost partener de viața mulți ani. Casnicia lor a fost incununata cu un copil,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare a emisiunii ”Mireasa pentru fiul meu” a divortat de sotul ei si a facut primele declaratii despre acest greu moment din viata ei. Chiar si asa, de dragul fiicei lor, ei isi vor petrece sarbatorile de Craciun impreuna!

- Mihaela Radulescu a vorbit pentru prima data despre moarte! Vedeta in varsta de 48 de ani a marturisit ca pana de curand moartea ii parea infricosatoare. Jurata ”Romanii au talent” a prezentat in cateva cuvinte cum arata acum inmormantarile persoanelor publice.

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Dupa ce a ascuns tuturor ca iubeste din nou, Roxana Ciuhulescu s-a destainuit azi, in cadrul emisiunii "La Maruta". Vedeta a vorbit atat despre noul iubit, dar si despre fostul sot, Mihai Ivanescu, de care s-a despartit vara aceasta.

- Simona Gherghe le indeamna pe toate femeile sa faca copii! Devenita mama de aproximativ șase luni, prezentatoarea TV și-a dat seama ca este un sentiment unic și vrea ca toate femeile sa treaca prin așa clipe frumoase.

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Unul dintre artistii din noua generatie pare sa treaca printr-o situatie dificila in plan amoros. Iar din acest motiv, castigatorul primului sezon al emisiunii „X-factor” face, acum, tot ce-i sta in putinta pentru a-si gasi cat mai repede jumatatea.