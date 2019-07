Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, Minitelul a avut parte de o ieșire in faimosul cartier al Hua Hin-ului, iar drumul pana acolo a fost momentul ideal ca Ionuț sa devina sacul de box in care Denisa iși descarca frustrarile generate de oficializarea si expunerea relatiei lui Andi cu Geanina.

- In ediția de luni seara, ispita Andy și-a rasfațat preferata, pe Geanina. Acesta i-a facut o surpriza romantica și a lasat-o fara cuvinte, spre disperarea Denisei care nu iși poate stapani gelozia in fața celorlalți concurenți. Andy nu a mai vrut ca Gianina, sa-si mai petreaca timpul cu Denisa, pe care…

- Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Disperarea in fața ideii ca l-a pierdut pe Andi a facut-o pe Denisa sa cedeze. Concurenta a scos la bataie cea mai cunoscuta arma a unui manipulator: plansul.

- Situația a scapat de sub control la „Insula Iubirii”, in ediția de luni seara, 8 iulie. Andi a fost șocat de atitudinea Denisei, care este dispusa sa faca orice, pentru a-i ajunge la inima, deși ispita masculina și-a exprimat dorința de a sta in preajma Geaninei. Andi a declarat la testimoniale ca nu…

- Petrecerea organizata la Minitel și aburii alcoolului au facut din Denisa și Geanina 2 dansatoare de zile mari, caci cele 2 s-au intrecut in mișcari care mai de care mai lascive, spre șocul lui Andi, care nu mai ințelegea ce se intampla.

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- In doar doua zile petrecute impreuna la Minitel, Andi reuseste, o data in plus, sa isi consolideze statutul de ispita suprema, pericol iminent si rival incontestabil in randul barbatilor de la Purimutra si sa puna pe jar imaginatia a nu mai putin de trei concurente: Denisa, Geanina si Diana,…