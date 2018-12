Stiri pe aceeasi tema

- Gorjeanca Denisa Golgota a fost desemnata de Federația Romana de Gimnastica cea mai buna gimnasta din Romania, gratie rezultatelor obtinute la Campionatele Europene - medalie de argint la sol si medalie de bronz la sarituri. Denisa a...

- Sportiva romana Denisa Golgota s-a calificat, vineri, in finala de la barna, la Cupa Mondiala la gimnastica artistica de la Cottbus (Germania), ratand de putin intrarea in finala de la sol conform Agerpres.

- Denisa Golgota s-a calificat in finala de la barna, la Cupa Mondiala la gimnastica artistica de la Cottbus, Germania. Cu o zi inainte, Denisa a ratat calificarea in finalele de la sarituri si paralele. Vineri ea a ratat intrarea in finala de ...

- Americanca Simone Biles a cucerit medalia de aur, joi, in finala concursului de individual compus din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), in timp ce romanca Denisa Golgota s-a clasat pe locul 17. Simone Biles devine prima gimnasta cu patru titluri…

- Echipa Romaniei a ocupat locul 21 la finalul calificarilor masculine, vineri, la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Doha (Qatar), iar Andrei Muntean a reusit calificarea in finala de la individual compus. Echipa Romaniei, formata din Marian Dragulescu, Andrei Muntean,…

- Sportivul roman Andrei Muntean a ocupat locul 7 in finala de la inele, cu 14,450 puncte, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. Francezul Samir Ait Said s-a impus, cu 15,100, pe locul al doilea s-a clasat ucraineanul Igor Radivilov, cu 14,950, iar pe pozitia a treia a terminat…

- Sportivul roman Andrei Muntean a ocupat locul 7 in finala de la inele, cu 14,450 puncte, duminica, la Cupa Mondiala Challenge la gimnastica artistica de la Paris. In calificari au mai evoluat Cristian Bataga si Andrei Groza, dar ei nu au reusit sa prinda nicio finala.

- Patru sportivi romani, Marian Dragulescu, Andrei Muntean, Cristian Bataga si Andrei Groza, vor participa la etapa de la Paris, din Cupa Mondiala Challenge, pe 29 si 30 septembrie, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica. Cei patru gimnasti sunt insotiti de antrenorii Stefan Gal,…