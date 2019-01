Stiri pe aceeasi tema

- De cand iubește nebunește, Denisa Despa s-a facut fata de casa și nu ezita nicio secunda sa-0i arate iubirea partenerului sau de viața, in public. De cand a renuțat la dans, focoasa șatena a facut mai multe schimbari fizice, iar acum și-a uimit fanii cu o noua imagine.

- Valentina Pelinel a avut numai motive de fericire cu ocazia sarbatorilor de iarna, pe care le-a petrecut exact cum și-a dorit și-și imagina in fiecare an. Valentina Pelinel a petrecut sarbatorile de iarna, pentru prima oara, dar și pentru ultima oara, in formula de trei, in familie. A fost primul an…

- DupE o lungE perioadE in care toatE lumea se intreba cine este cel care i-a furat inima Denisei Despa "i a indrEznit sE o cearE de so:ie, fosta dansatoare a decis sE nu se mai ascundE "i le-a prezentat fanilor sEi bErbatul cu care se iube"te.

- Cea mai cunoscuta si apreciata dansatoare de manele si-a deschis pentru prima data usile casei. Cornelia a povestit despre obstacolele din cariera, dar si despre cum l-a cunoscut pe barbatul vietii ei.

- La cei 50 de ani, Cornelia este cea mai batrana dansatoare și preferata maneliștilor. Danseaza de la varsta de trei ani, iar de cand a intrat in lumea maneliștilor și-a gasit un stil aparte care a consacrat-o.

- Alex Bodi i-a facut o surpriza Biancai Dragusanu dupa ce s-a spus ca cei doi sunt gata sa se casatoreasca si sa faca un copil. Indragostiții se bucura de o vacanța de lux in Dubai.

- Un italian gelos i-ar fi dat foc iubitei lui, o romanca, din razbunare. Acesta a incendiat locuința in care se afla tanara, iar aceasta nu a mai putut fi salvata, murind in chinuri groaznice. Crima a avut loc la Sala Consilina, o comuna din provincia Salerno, regiunea Campania. Barbatul de 48 de ani…

- Un tanar de 21 de ani din Sacele, judetul Brasov, Romania este suspectat ca, in urma unui conflict cu iubita sa in varsta de 17 ani, a stropit-o pe aceasta cu o substanta inflamabila si i-a dat foc, victima fiind salvata de rudele sale.