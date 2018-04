Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Teleorman a decis, luni, 2 aprilie, intr-o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, sa deverseaza controlat o cantitate de apa din lacul Suhaia care va inunda circa 500 de metri de teren agricol pentru a preveni inundarea altor aproximativ 2.000 de hectare daca digul…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile.(CITEȘTE ȘI: MOMENTE GRELE IN FAMILIA LAVINIA PIRVA – STEFAN BANICA JR..) Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie…

- Rafuiala in toata regula la Clejani, intre doua clanuri de romi! S-a tras cu arma, s-au folosit topoarele, iar doua persoane au ajuns la spital. Intervenția jandarmilor și a polițiștilor a calmat spiritele. Oamenii, care locuiesc pe strada unde a avut loc incidentul dintre cele doua familii, au sunat…

- Politia greaca a facut vineri uz de bastoane de cauciuc si gaze lacrimogene pentru a dispersa profesorii care demonstrau in centrul Atenei pentru garantarea locurilor de munca, relateaza dpa, citand mai multe publicatii grecesti. La protestul profesorilor au participat circa 2.000 de persoane, potrivit…

- Arnold Schwarzenegger, in varsta de 70 de ani, a fost operat de urgenta pe cord deschis dupa ce a suferit o serie de complicatii medicale, informeaza Mediafax.ro. Actorul de origine austriaca si fostul guvernator al statului California a ajuns de urgenta joi la spitalul Cedars-Sinai din Los A, unde…

- Arnold Schwarzenegger, fostul campion mondial de culturism, star al filmelor de actiune si guvernator al Californiei a fost supus vineri unei interventiii chirugicale de urgenta pe cord deschis, dupa aparitia unei probleme la o valva cardiaca, conform TMZ, citat de AFP. Operatia a durat mai multe ore,…

- Un apel la 112 a pus in alerta, in aceasta dupa-amiaza, echipajele de intervenție din Dej, dupa ce s-a anunțat ca o persoana este blocata in locuința, pe strada Aleea Zorilor. In jurul orei 17:50, echipajele de intervenție din Dej au fost solicitate sa se deplaseze de urgența pe strada Aleea Zorilor…

- Un grav accident de circulatie, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, intre localitatile Ghertenis si Maureni, circulatia pe DN 58 B fiind blocata. „Sunt patru victime, din care, din pacate, una a fost declarata decedata. A fost solicitat si un elicopter…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca pana la finalul lunii aprilie, se vor adopta doua masuri, prin Ordonanțe de Urgența ale Guvernului, care vor schimba radical sistemul de achiziții publice din Romania.O prima OUG va fi data pentru centralizarea achizițiilor publice, care…

- Pompierii din Blaj au fost chemati sa intervina, sambata, in jurul amiezii, la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre o degajare mare de fum dupa ce intr-un apartament a fost uitata o tigaie pe foc. Interventia este intr-o locuinta de pe strada Eroilor. Pompierii s-au deplasat cu o…

- Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operata de urgența intr-o clinica din Austria. O problema mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recupereaza rapid! Operația la picior ar fi fost facuta in urma unor probleme…

- Consiliul Superior al Magistraturii are o intervenție in forța, pe doua dintre scandalurile care țin capul de afiș al agendei publice. CSM a solicitat Ministerului Justiției raspunsul dat Comisiei Europene in legatura cu celebra ”lista neagra”, iar Parchetelor li s-a cerut sa transmita catre CSM…

- Daniel Ionașcu a suferit un grav accident de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Barbatul a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț. Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la…

- DGA face, luni, perchezitii la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, un medic fiind acuzat ca a conditionat in repetate randuri actul medical. Cauza a fost deschisa dupa ce un pacient a sustinut ca i s-au cerut bani pentru o interventie.

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, vineri, in jurul orei 18.00, pentru deblocarea accesului intr-un apartament din municipiu. In locuinta se afla o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, care ar avea probleme de sanatate. Interventia s-a desfasurat pe strada Ariesului, la un…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, anunța stiripesurse.ro. La locul accidentului, ce…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Echipa multidisciplinara ortoplastica a Clinicii Zetta – Centru de Excelența in Chirurgie Plastica și Microchirurgie Reconstructiva, a efectuat intervenția de implant de proteza din pyrocarbon unui pacient in varsta de 21 de ani, care suferea de necroza osului semilunar, localizat la nivelul incheieturii…

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- O gravida si un pacient cu mana fracturata au fost preluati, miercuri, cu o autosenilata din localitatea teleormaneana Copaceanca, in judet mai multe drumuri fiind inchise din cauza zapezii de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Interventia a durat aproximativ…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Conform avertizarii meteorologice Cod Galben, pentru perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade C. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația…

- Numarul solicitarilor la ambulanța a crescut constant in București și in Ilfov de la inceputul iernii. Peste 1.500 de apeluri sunt primite in fiecare zi, a declarat directorul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu. Tot mai mulți oameni cer ajutorul ambulanței, dupa racirea…

- Un turist de 49 de ani a decedat joi, in timp ce schia pe una din partiile complexului Arena Platos din statiunea Paltinis, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. Schiorul a fost resuscitat fara succes, timp de doua ore. Medicii exclud un accident…

- Un avion care circula pe ruta Londra București a fost deturnat din cauza unei probleme medicale. O femeie in varsta s-a simțit rau, iar avionul a aterizat de urgența la Praga. Calatorii au intrat in panica, miercuri seara, iar unul din aceștia imortalizat intervenția medicilor de urgența. Calatorul…

- Interventie dificila a pompierilor din Oravita dupa ce acoperisul unei case a fost cuprins de flacari. Pompierii din localitate au deplasat la locul incendiului nu mai putin de trei autospeciale cu apa si spuma. ”Incendiul a avut loc pe strada Valea Aurului iar la sosirea echipajelor focul se manifesta…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- In perioada 17-25 februarie, la Cabana Capra Transfagarasan, la o altitudine de 1700 metri, se va desfasura Stagiul National de Formare al Unitatilor Canine de Interventie la Avalansa, forma de specializare in meseria de salvator montan. Pe parcursul a noua zile, unitatea canina (conductor + caine)…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Unirii din Municipiul Tg-Jju. Apelul a fost initiat de catre o doamna care semnala faptul ca in interior se afla sotul ei. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD…

- Apelarea prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 trebuie efectuata numai in cazuri de urgenta, care necesita interventia prompta a structurilor specializate pentru solutionarea acelui eveniment.

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Institutul National al Patrimoniului (INP) spune ca trebuie luate masuri de urgenta pentru protejarea Cazinoului din Constanta pentru ca degradarea acestuia sa nu se accentueze, dar ca deocamdata nu este clar cine ar urma sa faca aceste lucrari de conservare - Compania Nationala de Investitii (CNI)…

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- O tanara de 23 de ani din Bruton va regreta toata viata ca a luat decizia de a calca pragul medicului estetician pentru a-si mari buzele. Saysha Williams s-a ales cu buzele distruse, la cateva zile de la interventie.

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- Doua incendii de proportii au distrus, aproape in intregime, doua gospodarii din comuna Urechesti, in luna decembrie a anului 2017. In ambele cazuri pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. Primul incendiu a cuprins anexele unei gospodarii si acoperisul…