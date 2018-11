Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Tanase, una dintre surorile din trupa Bambi, a primit inelul mult-dorit de la iubitul ei, Mircea, cu care traiește o poveste de dragoste perfecta. Cantareața Denisa Tanase traiește o poveste de iubire cu Mircea Branzei , patronul unui salon de infrumusețare. Cei doi formeaza un cuplu de la…

- Andreea Mantea trece printr-o perioada de schimbari radicale in viața sa. Indragita prezentatoare TV a fost nevoita sa se mute in Turcia pentru a filma noua emisiune pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Andreea Mantea, in varsta de 32 de ani, va locui pentru șase luni pe meleaguri turcești,…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune de la noi. Este haioasa, carismatica și… nelipsita de pe micile ecrane de ani de zile. Ei bine, inceputurile profesionale ale lui Teo nu au fost nici pe departe semețe și nici nu prevedeau cariera cu care astazi se mandrește.…

- Cantaretul gorjean de muzica populara Valentin Sanfira a povestit la Kanal D despre prima sa experienta ca nas de botez. Sanfira i-a spus lui Teo Trandafir ca ar fi trebuit sa ii ceara ajutorul, ca nu stia ce are de facut. „Ce sa fa...

- S-a intors din Madagascar acasa, in scaun cu rotile! Dorian Popa, caci despre el este vorba, a fost operat de urgenta imediat dupa ce a sosit in tara. In aeroportul Otopeni, Dorian a fost asteptat de o ambulanta si transportat la un spital privat din Capitala.

- Teo Trandafir și Maia se ințeleg din priviri, se susțin reciproc, se consulta, iar legatura mama-fiica este una solida. Fiica ei adoptata a inceput liceul și nici lui Teo Trandafir nu ii vine sa creada cat de repede zboara timpul și ca Maia este deja adolescenta. Teo Trandafir a fost insoțita, zilele…

- Fiul Anamariei Prodan a implinit 10 ani, iar mama lui a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Reghe Jr. a crescut și seamana cu ambii parinți, dupa cum au observat și internauții. Prezentatoarea de la Pro tv i-a transmis acestuia un mesaj emoționant. „La mulți ani, gandacelul meu! Mami…