- Denis Dragus a trecut cu bine vizita medicala si a semnat cu Standard Liege. Conform presei din Belgia, atacantul de 20 de ani a semnat un contract pe cinci sezoane cu noua sa echipa, anunța Telekom...

- FC Viitorul si Standard Liege au anuntat, miercuri, transferul jucatorului Denis Dragus la gruparea belgiana de prim esalon, transmite News.ro.“FC Viitorul si Standard Liege au ajuns la un acord în privinta transferului jucatorului Denis Dragus la formatia belgiana. Standard Liege are…

- Presedintele FC Viitorul, Gheorghe Popescu, a declarat, joi seara, ca Denis Dragus a parasit echipa constanteana si urmeaza sa faca vizita medicala la Standard Liege, potrivit news.ro.Citește și: Adrian Nastase arunca-n aer cazul crimelor din Caracal! Adevarul din spatele cortinei “Denis…

- Standard Liege a ramas impresionata de evolutiile lui Razvan Marin in perioada petrecuta in Belgia, iar acum si-a indreptat atentia catre Viitorul Constanta, in ideea unui nou transfer, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat…

- A opta achizitie din aceasta vara a echipei de fotbal Farul Constanta este fundasul stanga de 22 de ani Dan Panait.Acesta a mai jucat la FC Viitorul, Concordia Chiajna si Chindia Targoviste.Are 12 meciuri si un gol in Liga 1, ikar in Liga a 2 a a sustinut 30 de partide.Dan Panait este fost international…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a semnat vineri cu echipa Racing Genk un contract valabil pana in 2024, a anuntat campioana Belgiei pe site-ul sau oficial. Site-ul lui Genk il prezinta pe Ianis Hagi ca pe un fotbalist foarte tehnic, creativ, care loveste mingea cu ambele picioare. Gruparea…

- Antrenorul Mihai Teja (40 de ani), ultima data la FCSB, a semnat cu Poli Iași pentru un an, cu posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon. ”Cea mai buna garanție e reprezentata de primarul Mihai Chirica și de domnul președinte Adrian Ambrosie, care au promis ca voi avea susținere sa fac o echipa…