- Denis Alibec (27 de ani) a fost eliminat in prelungirile partidei dintre Voluntari și Astra, scor 1-1, dupa o intrare la mijlocul terenului. Atacantul giurgiuvenilor a incercat sa-l atace pe Ricardinho cu talpa sus, insa nu pare sa-și fi atins adversarul. Totuși, arbitrul Ionuț Coza a pedepsit intenția…

- Mijlocașul Neluț Roșu spera ca giurgiuvenii sa obțina 9 puncte in urmatoarele 3 partide pentru a avea moral maxim in derby-ul cu roș-albii. Astra a scos doar o remiza pe teren propriu cu FC Botoșani,1-1, intr-un meci in care Neluț Roșu putea aduce victoria gazdelor, insa mingea trimisa de el in minutul…

- Fostul antrenor al campioanei Romaniei, Edward Iordanescu, nu a fost convins de patronul Astrei, Ioan Niculae, sa se intoarca pe banca tehnica a giurgiuvenilor și a precizat ca pana in iarna nu iși va lua niciun angajament fața de vreo echipa."Pana in iarna, eu imi doresc sa stau, sa astept.…

- Dan Alexa ramane antrenorul Dunarii Calarasi, lcuru confirmat de acesta in cadrul ueni conferinte de presa la Consiliul Judetean. tehnicianul a recunoscut ca a avut o oferta tentanta de la Astra, insa a ales echipa de pe malul Borcei.

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit azi despre meciul cu Astra, de duminica. Dica a fost despre fostul sau elev, Denis Alibec, și a spus ca absența atacantului de de 28 de ani, care este suspendat, este o veste proasta pentru Astra. "Da, intr-adevar, Alibec este un jucator valoros, chiar…

- Denis Alibec (27 de ani) e dorit de turcii de la Trabzonspor, iar vestea e una buna si pentru Gigi Becali (60 de ani) care si-ar putea recupera, astfel, mai repede milionul de euro pentru care a batut palma cu Ioan Niculae in momentul transferului la Astra, informeaza MEDIAFAX.Initial, s-a crezut ...

