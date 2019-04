Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Butean a deschis tabela de marcaj in minutul 34, iar trei minute mai tarziu Denis Alibec a dublat avantajul giurgiuvenilor. In minutul 42, Costache a redus din diferenta si a punctat in poarta gazdelor. In repriza a doua a intrat si golgheterul echipei din Cluj, George Tucudean, care a reusit…

- Mario Camora (32 de ani) a vorbit despre motivele ratarii calificarii lui CFR Cluj in finala Cupei Romaniei, dupa ce a remizat in returul semifinalelor pe terenul Astrei, scor 2-2 (1-3 in tur). Fundașul spune ca se teme de meciul din etapa urmatoare cu Viitorul. „Cred ca aceasta calificare s-a pierdut…

- Denis Alibec, 28 de ani, se bucura dupa succesul cu CFR Cluj din semifinalele Cupei Romaniei, scor 3-1 (Bud 15 / V. Gheorghe 4, Begue 35, Butean 51). El o vede pe Astra Giurgiu favorita la calificare in acest moment. Atacantul le raspunde și celor care i-au acuzat ca s-ar fi dat la o parte cu FCSB. …

- Marian Dima Comitetul Executiv al FRF, intrunit ieri, a decis ca finala Cupei Romaniei, sezonul 2018-2019, se va disputa pe data de 25 mai, la Ploiești, pe arena “Ilie Oana”. Ora de incepere a partidei va fi anunțata ulterior. In deschiderea finalei mari, pe același stadion, se va disputa finala Cupei…

- Comitetul Executiv al FRF, întrunit miercuri, a decis ca finala Cupei României, sezonul 2018-2019, se va disputa pe data de 25 mai, la Ploiesti, pe arena “Ilie Oana”. Ora de începere a partidei va fi anuntata ulterior, transmite News.ro.În deschiderea finalei…

- Sepsi OSK și Astra Giurgiu se infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, astazi, de la 20:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:00 » Sepsi OSK - Astra Giugiu Urmarește AICI partida liveTEXT echipele de start Sepsi: Sepsi:…

- Campioana a deschis scorul prin Andrei Muresan (53), dar oaspetii au egalat prin Risto Radunovic (74). CFR a avut mai bine de o ora avantajul omului in plus, dupa eliminarea lui Florin Bejan (30). Liderul a mai avut ocazii de gol prin Adrian Paun (55) si Billel Omrani (90+2), in timp ce oaspetii au…

- În perioada 26-28 februarie 2019 se vor disputa sferturile de finala ale Cupei României, ediția 2018-2019. În aceasta faza a competiției se regasesc șapte cluburi din Liga 1 și un club, AFK Csikszereda, reprezentanta a Ligii 3. Iata programul partidelor și televizarile:…