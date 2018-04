Denia din Miercurea Mare: ungerea cu mir a picioarelor lui Iisus

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana din Postul Pastelui si, totodata, si cea in care crestinii retraiesc patimile lui Iisus. Oamenii incearca sa aiba un comportament mult mai linistit, sa fie mult mai calmi si mai buni.

- Pana Duminica, in ziua Invierii Domnului, credincioșii ortodocși au obiceiul de a posti. Unii țin chiar post negru, nemancand nimic, incepand din Miercurea Mare și pana de Paște. Mai mult, se spune ca cei care reușesc sa țina post negru in aceasta zi vor fi protejati tot anul de boli. Miercurea…

- In Saptamana Mare, la Capela Arhiereilor din Blaj oficiile religioase vor avea loc, pana joi, la ora 08.00. Joi si vineri, se vor desfasura de la orele 08.00, 15.00 (vineri) si 19.00, iar sambata de la ora 08.00. Slujba Invierii va avea loc duminica, 8 aprilie, de la ora 07.00 si va fi urmata de Sfanta…

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Saptamana Patimilor este perioada dintre sarbatoarea Floriilor pana la Sambata cea Mare, inclusiv. Conform randuielilor canonice, in aceasta saptamana se ajuneaza pana spre seara. In fiecare seara, se oficiaza slujba Deniilor. Cuvantul ”denie” vine de la slavonul ”vdenie” și semnifica priveghere sau…

- In Saptamana Patimirilor , ultima din postul Paștelui, toate slujbele sunt unice. Fiecare zi este o treapta și urcușul trebuie sa fie eficient, spune parintele Ion Popescu, parohul Bisericii Icoanei din București și protoierul Sectorului II. ” Sfanta și Marea Luni incepe cu Denia de Duminica seara.…

- Inainte de Paști, in Saptamana Mare, la Giroc se va auzi din nou glasul de toaca. Vor fi pregatite 33 de toace, dupa anii lui Iisus petrecuți pe pamant, la cea de-a XI-a editie a Festivalului de toaca in Banat.

- „Duminica Floriilor sau, așa cum o cunoașteam cu toții, Duminica Intrarii Domnului Nostru Iisus Hristos in Cetatea Ierusalimului, este una dintre cele mai frumoase duminici pe care le avem din perioada Postului Mare pana la Sfintele Paști. Este o duminica deosebit de importanta pentru noi,…

- Evenimentele care preced Intrarea Triumfala a Mantuitorului in Ierusalim, invierea lui Lazar si ungerea din Betania, consemnate de Evanghelistul Ioan, au avut un rol pregatitor si consolator pentru ucenicii Domnului in apropierea Patimilor Sale. Intrarea Domnului in Ierusalim semnifica acceptarea ...

- Joi, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, Liviu Guța vine alaturi de cei doi copii ai sai, Mario (10 ani) și Maria (5 ani), prilej pentru telespectatorii Antenei 1 sa afle lucruri neștiute despre cunoscutul cantareț de manele și muzica de petrecere.

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Revine pe scena Teatrului de Stat Constanța, chiar inaintea Saptamanii Patimilor lui Iisus, piesa lui August Strindberg „DE PAȘTI. SAPTAMANA PATIMILOR”, o drama cu personaje simbolice si cu o atmosfera spiritualizata. Este un spectacol de Zoltan Schapira, care a tradus piesa lui Strindberg, a conceput…

- „In ultimii ani, tot mai multi romani au decis sa isi petreaca vacanta de Paste peste hotare, in tari cu un mare impact cultural si peisaje extraordinare, in orase sau capitale europene, unde preturile in aceasta perioada sunt mai mici. De la relaxarea intr-un hotel de cinci stele in Antalya sau…

- Pentru minivacanta de Paste (6-9 aprilie), operatorii din turism au pregatit oferte pentru toate buzunarele, atat la destinatiile din tara, cat si la cele din strainatate, arata comunicarile transmise pentru MEDIAFAX de agentiile de turism. „In ultimii ani, tot mai multi romani au decis…

- De ce și-a botezat Liviu Varciu fetița in Postul Paștelui. Artistul a explicat in cadrul emisiunii de la Antena 1, de ce a luat aceasta decizie și de ce nu a existat o petrecere, dupa ce micuța a fost creștinata. “Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Trimiterea unui mesaj la un numar greșit poate fi un dezastru, dar ceva uimitor s-a intamplat atunci cand o femeie a trimis o imagine destinata iubitului ei unui barbat necunoscut. O femeie a facut o fotografie in timp ce se afla in cabina de proba a unui magazin, incercand sa-și aleaga o rochie de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru primavara lui 2018. Estimarile sezoniere sunt realizate de catre Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%....

- "Chiar acum am terminat procedura de transfer. Am inregistrat toate actele la Liga. E jucatorul nostru", au declarat oficialii Academiei Gheorghe Hagi pentru GSP.ro. Mijlocasul ofensiv a evoluat pana acum pentru FC Voluntari si a apucat sa debuteze pentru nationala U15 a Romaniei. "Sper ca…

- Desi cronicile moldovenești nu vorbesc decit despte doua fete ale lui Vasile Lupu, Maria si Ruxanda, totusi ele au fost trei. Existenta celei de-a treia domnite este confirmata de pictura murala din biserica manastririi Golia. Paul din Alep, care a trait la curtea lui Vasile Lupu, spune, vorbind, despre…

- Prima sambata din Postul Mare este cunoscuta sub denumirea de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu aceasta zi incep pomenirile din Postul Mare pentru cei trecuți la cele vesnice. Aceste pomeniri se vor face in fiecare sambata din Postul Mare, pana in Sambata lui Lazar sau a Floriilor.…

- Toti cei 9 copii erau in evidentele unitatii medicale cu malformatii congenitale de cord. Medicii spun ca sepsisul este un raspuns inflamator al organismului, atunci cand se confrunta cu o infectie bacteriana generalizata. Sepsisul se manifesta cu febra peste 38 de grade sau mai mica de 36 de grade,…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Corina Munteanu este o bucureșteanca ambițioasa, care merge pe principiul ca femeile se descurca mai bine in afaceri decat barbații. Ca atare, ea face parte din mai multe organizații care susțin femeile in viața socio-culturala și politica a țarii. Dupa ce a lucrat o perioada la o revista, ca agent…

- Sebastian Ghița a lansat, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, un nou atac la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. “Sunt convins ca va pleca din funcție. Nici domnul Toader, nici domnul Lazar nu vor putea sa o apere de ceea ce va aparea zilele urmatoare”, a spus Ghița. Principalele…

- George Clooney a dovedit inca odata cat de mult o iubește pe soția sa, cea care l-a facut tata pentru prima data anul trecut, și i-a facut o declrație superba de dragoste in cadrul unui interviu, scrie US Magazine. Chiar cand credeai ca George Clooney nu poate fi mai perfect, el a mers mai departe și…

- „Incearca sa nu-ți mai faci griji / Incearca sa nu te mai amaraști,/ Nu știi ca totul este in regula?/ Hai, culca-te liniștit, dormi,/ Lasa lumea sa se invarta singura in noaptea asta.” Așa ii canta Maria Magdalena lui Iisus in fabuloasa scena a „Ungerii din Betania” din opera rock „Jesus Christ Superstar”.

- O credincioasa catolica din Romania, ucisa in 1958, a fost recunoscuta de Papa Francisc ca "martir al credintei" si urmeaza sa fie beatificata. Veronica Antal s-a nascut in 1935, intr-un sat din Moldova. A dorit sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase aproape toate manastirile catolice,…

- Durere in comuna gorjeana Peștișani dupa trecerea in nefiinta a Mariei Julea (tanti Maria lu`Dumigui), una dintre putinele soliste autentice in muzica lautareasca.Artista populara va ramane mereu sufletul Sarbatorii...

- Zeci de nostalgici ai comunismului l-au omagiat pe Nicolae Ceausescu, vineri, 26 ianuarie, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nasterea „celui mai iubit fiu al poporului“.

- In urma cu doua zile, s a incheiat dezbaterea publica lansata de Ministerul Educatiei Nationale pe marginea structurii anului scolar 2018 2019.Daca intr adevar viitorul ministru va lua in calcul "voturile" celor peste 38.000 de profesori, parinti si elevi care au participat la consultare, atunci anul…

- De multe ori, gesturile si vorbele pline de venin ale oamenilor sunt de neinteles. Mai ales daca vorbim despre persoanele mai in varsta, care ar trebui sa dea dovada de intelepciune si compasiune mai multa fata de semenii lor.

- O femeie a fost ranita usor, vineri dupa-amiaza, în urma exploziei la centrala termica pe gaze a unei pensiuni din Gura Diham, la Busteni, iar alte 10 persoane au fost evacuate, informeaza reprezentantii ISU Prahova. Explozia survenita la capacul centralei pe gaze nu a fost urmata de un incendiu,…

- Caz șocant în Canada: o femeie a fost condamnata pentru uciderea prietenei sale dupa ce criminaliștii au descoperit arma crimei într-una dintre fotografiile postate de femeie pe Facebook.

- Nicoleta, mama a doi copii il acuza pe partenerul ei ca a fost batuta chiar in fata copiilor. Femeie in varsta de 33 de ani descrie clipele cumplite prin care a trecut alaturi de barbatul pe care l-a facut tata, desi acesta i a cerut sa faca avort.

- Soc in mediul de afaceri iesean dupa o decizie luata luni seara de judecatorii din Bucuresti. Curtea de Apel din Capitala a condamnat-o la cinci ani de inchisoare cu executare pe Tereza Prisecaru, mentinand sentinta data de prima instanta, in 2015, dupa mai multe saptamani in care au amanat luarea unei…

- O femeie amenința ca se sinucide, in campusul Universitații de Științe Agricole. Un apel venit la 112 a trimis deja primul echipaj al ISU Timiș, care a ajuns la locul incidentului. Vom reveni cu amanunte.

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Update accident Novaci: o femeie a derapat și a parasit partea carosabila. Este blocata in mașina, pentru ca s a strambat ușa, dar nu are leziuni, informeaza politia. Articolul Acum, la Novaci: o femeie BLOCATA in mașina, in urma unui accident! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Cei doi adolescenți acuzau dureri de cap, varsaturi, dureri abdominale, susțin medicii, citați de Ziarul de Iași. Aduși la spital de catre parinți, tinerii euforici nu au recunoscut ca ar fi consumat bauturi alcoolice. „Adolescentii aveau semne clinice de intoxicatie cu alcool etilic, medicii…

- Polițiștii gaeșteni au descurcat ițele unei talharii petrecute pe 9 ianuarie, in comuna Șelaru, in urmacareia o femei a avut Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie de 67 de ani a talharit o alta in varsta de 68 de ani! Totul pentru o datorie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fetita nevazatoare: Am nevoie de rechizite si alte cele, insa in Braille Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au distribuit 50 de pachete cu mezeluri, fructe si alte alimente de baza mai multor familii din localitatea Gradistea, judetul Prahova. Este vorba despre cazuri sociale, familii…

- Inca un incident, din seria celor numeroase care parca nu se mai termina, s-a petrecut in Centrul Istoric al municipiului Botoșani, in preajma Craciunului. Și din nou se demonstreaza ca in zona considerata de cei de la Poliție ca fiind una cu grad de infracționalitate scazut, se suna la 112 și de cate…

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia este azi vazuta in Occident ca "o institutie depasita" si a pledat pentru "uniunea sfanta dintre un barbat si o femeie", cu prilejul discursului anual sustinut in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, relateaza luni AFP. "Din pacate stim cum,…

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia a ajuns sa fie considerata in Occident drept o "institutie depasita" si a pledat pentru uniunea sfanta intre "un barbat si o femeie", cu ocazia discursului anual in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, scrie AFP.