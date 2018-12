Denes: Suprafata totala de padure este de 7 milioane de ha, din care terenuri acoperite cu arbori 6,9 milioane de ha

Stiri pe aceeasi tema

- Suprafata totala de padure este de 7 milioane de hectare din care terenuri acoperite cu arbori 6,9 milioane de ha, a declarat ieri ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, cu ocazia prezentarii rezultatelor Inventarului Forestier National (IFN), mentionand ca se constata cresterea suprafetei terenurilor…

- Rezultatele Inventarului Forestier Național - Ciclul II au fost anunțate in prezența ministrului Ioan Deneș, in cadrul Forumului Padurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a participat, vineri, la cea de-a doua ediție a Forumului Padurilor, Industriei…

- Romania realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Productia de cereale de…

- Guvernul Romaniei a aprobat ieri, 7 noiembrie 2018, schema de ajutor de stat pentru investitia unei companii din Tautii Magheraus. Investitia totala va fi de aproximativ 130 de milioane de euro, iar Statul Roman va contribui efectiv cu 37,5 de milioane de euro. Compania va elabora un centru de design…

- Cateva secunde ale unui cutremur care ne-a trezit in miez de noapte in ultima duminica a lunii octombrie au fost suficiente pentru a ne reaminti cat suntem de vulnerabili in fata naturii. A fost cel mai puternic cutremur din ultimii 14 ani. De aceasta data, de numai 5.8 grade pe scara Richter…

- Din cei 19,5 milioane de rezidenti in Romania, 12,4 milioane sunt apti de munca; din acestia, 8,7 milioane sunt activi, iar restul sunt in pregatire profesionala. Domeniile in care activeaza cei mai multi romani sunt industria, agricultura si comertul....

- Warehouses DePauw (WDP) anunța investiții suplimentare in Romania in valoare de aproximativ 75 mil. euro, reprezentand o suprafața de aproximativ 130.000 m² de proprietați imobiliare, atat proiecte nou dezvoltate, cat și achiziții pentru clienți noi sau existenți. După finalizarea acestui…

- Cultivatorii de sfecla de zahar s-au intalnit azi la Brasov pentru a discuta problemele cu care se confrunta acest sector agricol. In plus, marii producatori din Romania se asteapta ca pretul zaharului la raft sa creasca in perioada urmatoare cel putin cu 10-15 procente. La Brasov functioneaza in prezent…