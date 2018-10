Deneş către PNL: Noroiul cu care aruncaţi trebuia să-l fi avut pe cizme "Incep prin a imi exprima regretul ca nu sunt in aceste zile alaturi de colegii mei care se afla intr-o inspectie a lucrarilor hidrotehnice pe care Ministerul Apelor si Padurilor le deruleaza in regiunea Moldovei, in urma adoptarii de catre Guvern a unor fonduri in regim de urgenta, si trebuie sa stau in Bucuresti pentru a raspunde unui demers politicianist nefondat al colegilor liberali. Din pacate, de o buna bucata de timp, programul politic al PNL nu mai contine nimic constructiv, ci doar o serie de acuze, de critici, de blocari si de jigniri care aduc dezbinare atat in randul clasei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un demers al parlamentarilor liberali intra marti in dezbaterea Camerei Deputatilor. Este vorba despre o motiune simpla indreptata impotriva lui Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, ce va fi dezbatuta marti dupa-amiaza, de la ora 16, urmand ca votul sa se dea miercuri. Motiunea intitulata…

- Deputatii PNL cer demiterea de urgenta a ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in motiunea simpla intitulata "Stimulat de PSD, fara pic de competenta, taie Denes in paduri si la verzi... si la uscate", care va fi dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor, iar miercuri va fi supusa votului. …

- Conferinta "Transport Inteligent, Trafic Inteligent", organizata in parteneriat cu Comisia de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor, in data de 16 octombrie, a reunit peste 150 de participanti, parlamentari, reprezentanti ai Guvernului, Corpului diplomatic, dar si autoritati locale, speakeri…

- Potrivit datelor transmise, marți, de catre Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), între 500.000 de români pâna la un milion nu stiu faptul ca au în contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, ei fiind convinsi ca au mai…

- Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 din cadrul Carirei Lupoaia, i-a scris o scrisoare șefului PSD, Liviu Dragnea, totodata președinte al Camerei Deputaților, expunand problemele cu care se confrunta Complexul Energetic Oltenia, dar și cateva soluții la acestea. Scrisoarea…

- Eveniment inedit organizat in comuna Gura Teghii, la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanesti, pentru a marca Centenarul Marii Uniri din 1918. Mai exact, Regia Nationala a Padurilor–Romsilva a inaugurat joi, 13 septembrie, „Punctul Fratiei Neamului Romanesc”, un obiectiv ridicat de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a avut, miercuri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, principalul subiect de discutie vizand consolidarea Parteneriatului strategic - "prioritate a agendei de politica externa a Romaniei", a informat, printr-un comunicat de presa,…

- Curtea Constituționala a Romaniei le-a dat dreptate senatorilor PNL si USR care au atacat actul normativ care viza manualele scolare din invatamantul preuniversitar Legea manualului scolar a fost initiata de Guvern si inaintata Camerei Deputatilor in data de 7 martie. In expunerea de motive…