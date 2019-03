Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și directorul general al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, au supervizat joi, 28 martie, o acțiunea de plantare a nu mai puțin de 400 de puieți de stejar, frasin și paltin in zona Copșa Mica. Read More...

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti', scrie Agerpres. Marti,…

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'. Marti, Ministerul Apelor…

- Legea nr. 150/2017 a aprobat Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere. Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes, a cerut factorilor responsabili stabilirea unor termene clare atât, în ceea ce priveste începerea…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a facut, joi, o verificare in teren a modului in care s-a respectat legislatia silvica in ceea ce priveste intocmirea, receptionarea si avizarea amenajamentului silvic al municipiului Targu Mures.

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca in spatiul public anumite persoane au continuat sa acuze Apele Romane in legatura cu calitatea apei potabile din Bucuresti.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, anunta ca analizele efectuate in data de 28 ianuarie de la statia Crivina arata ca amoniu in apa era de 0,796 mg/l, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limitele legii, precizand ca Apa Nova trebuia sa anunte in scris acest lucru, dar au anuntat telefonic.…

- Vom face tot ce tine de noi, in perioada presedintiei Romaniei a Consiliului UE, ca dosarele preluate de la presedintiile anterioare sa ajunga intr-un stadiu avansat, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul apelor si padurilor Ioan Denes, dupa prezentarea in Comisia Mediu, sanatate publica si siguranta…