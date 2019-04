Dena: Nu ne afectează plecarea Neuromed! Recomandarea auditorilor era atunci ca partea de imagistica sa fie realizata in cea mai mare parte de spital. Cu toate acestea, Neuromed funcționeaza inca in spitalul caransebeșean, insa in ultimele saptamani au aparut informații cum ca firma ar vrea sa plece. Managerul interimar al SMUC, Octavian Dena, spune ca decizia de a pleca sau a ramane in spital aparține doar conducatorilor firmei de diagnostic imagistic. „Nu este o decizie influențata de noi, daca danșii vor sa plece e decizia, lor, discutam de un business privat, și administratorul, și acționarul lor iau aceasta decizie. Din… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cam 50 % din tinerii cu varsta sub 30 de ani din Romania vor sa plece din țara. Chiar și din cei care raman, mulți vor sa se mute in orașe precum Cluj Napoca unde simt ca au mult mai multe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Unul dintre cei 5 medici ortopezi cercetati de DGA pentru fapte de coruptie s-a intors la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si profeseaza dupa ce procurorul de caz i-a permis acest lucru. Managerul spitalului a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca a discutat personal cu procurorul care i-a…

- Spitalul din Pucioasa, unitate care deserveste 60.000 de pacienti din zona de nord a judetului Dambovita, va avea, dupa 4 ani, o sectie de Pediatrie. Redeschiderea sectiei a fost posibila datorita unei investitii private.

- Bilantul activitatii sectiei de Ingrijiri paliative a Spitalului „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, la un an de la infiintare, este unul pozitiv. Managerul spitalului, Vasile Rimbu, a declarat, ieri, ca scrisorile si mesajele de multumire transmise de pacienti si de familiile acestora ...

- Veronica Sarbu, judecator la Judecatoria Sectorului 4 PRINCIPALELE DECLARAȚII Sper ca ne intreptam catre un viitor in care sa nu tresarim cand vedem in presa ”a fost adoptata o noua ordonanța”.Secția de investigare a magistraților este scoasa in afara Ministerului Public, ceea ce crește riscul de afectare…

- Caz șocant la Botoșani, acolo unde un copil de 12 ani a fost internat in stare grava, pe Secția de anestezie și terapie intensiva, intrucat cantarește doar șase kilograme și e foarte deshidratat.

- Ministerul Sanatatii a fost informat de catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti si managerul Institutului National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" despre demararea unei anchete epidemiologice in cazul identificarii unor infectii intraspitalicesti in unitatea sanitara. Ancheta DSP Bucuresti…

- Mirela Vaida a plecat de la Antena 1, iar fanii vedetei se intreaba, firește, care a fost motivul pentru care nu va mai avea o emisiune noua la postul cu care a lucrat timp de 7 ani. Vedeta tv a rupt tacerea și a spus adevarul despre plecarea de la Antena 1! Citește și: Decizie scandaloasa la Antena…