Demsii in bloc la Spitalul Judetean din Ploiesti Conducerea Spitalului Județean de Urgența Ploiești a demisionat! Este vorba despre managerul unitații, Marius Niculescu, despre directorul medical, dar și despre directorul de ingrijiri medicale. Cererile de incetare a contractelor celor doi directori au fost aprobate de managerul unitații care ulterior a transmis o cerere asemanatoare catre Consiliul Județean Prahova. Vezi mai jos comunicatul emis de Spitalul Județean de Urgența Ploiești in acest sens: sursa: www.ziarulincomod.ro Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

