Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii unui bloc din Cartierul Olimpic din Sydney, Australia, vor petrece Craciunul in adaposturi, dupa ce blocul lor de locuințe, nou-nouț, a inceput sa se crape. Oamenii au fost treziți de zgomote ciudate, cand cladirea cu 389 de apartamente a troznit ingrozitor. Au aparut fisuri la etajul 10,…

- Mai multe persoane nu ar fi fost lasate ca coboare dintr-un autobuz, la Cluj, de șoferul mijlocului de transport in comun. „A lasat autobuzul pornit, și-a deschis ușa doar lui și a mers la toaleta. Eram patru persoane inchise in autobuz, am stat 5-6 minute. Cand s-a intors a strigat la noi: Voi ce cautați…

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- Aproximativ 50 de de persoane au protestat sambata, la Cluj, cerand o Romanie europeana si o tara care sa nu fie condusa de corupti. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 16,00 si au purtat un banner cu mesajul "Anul 101. Romania europeana fara corupti…

- Poliția din Paris a folosit gaz lacrimogen și tunuri cu apa pentru a dispersa protestatarii adunați, pentru a doua saptamana, pe bulevardul Champs Elysees, pentru a scanda impotriva creșterii prețurilor la carburanți. De altfel, peste 280.000 de oameni au ieșit in strada in toata țara. Vezi galeria…

- In satul invecinat insa, lucurile stau exact pe dos. Aici au aparut treceri de pietoni cu nemiluita, dar au fost proiectate din gard in gard sau din sunt in camp. Oamenii din Odobesti sunt mandri ca au asfalt ca la oras si nu mai sunt nevoiti sa mearga prin noroaie. Cei de la primaria din localitate…

- Record mondial la facut clatite. 140 de bucatari au preparat peste 14 mii de clatite timp de 8 ore. Evenimentul a avut loc in Bosnia si Hertegovina in timpul unui targ de turism desfasurat in Sarajevo.

- Potrivit unui comunicat al COTAR, transportatorii din toata tara asteapta intalnirea cu premierul Viorica Dancila, pentru a lua o decizie in privinta viitoarelor proteste. "Niciun membru COTAR nu va iesi maine la protestul anuntat, considerand ca cetatenii Romaniei care beneficiaza de transportul…