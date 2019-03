Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, si liderul opozitiei, Juan Guaido, autoproclamat sef al statului, si-au chemat sustinatorii sa manifesteze sambata, in timp ce pana de curent la scara nationala continua, transmite AFP, conform agerpres.ro. De joi dupa-masa, capitala si aproape…

- Venezuela a negat accesul în țara pentru un grup de deputați din Parlamentul European duminica, susținând ca aceștia au venit la Caracas în mijlocul unei crize politice pentru ,,motive conspiraționiste”, relateaza Euronews. Parlamentul European s-a alaturat…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Susținatorii președinteleui auto-proclamat Juan Guaido, din Venezuela, ies sambata pe strazi pentru a-și arata sprijinul pentru acesta. Ei vor mai manifesta și impotriva liderului socialist Nicolas Maduro. Mii de oameni sunt așteptați sa iasa pe strazile capitalei Caracas, mobilizarea avand scopul de…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a evocat posibilitatea lansarii unei invazii militare în Venezuela, afirma senatorul republican Lindsey Graham, dar oficiali din cadrul Administratiei de la Washington au dat asigurari ca vor fi aplicate doar sanctiuni suplimentare contra regimului Nicolas Maduro.Senatorul…

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP. "Biroului atasatului militar nu…

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…