Demonstrații militare, ateliere meșteșugărești, muzică, dansuri antice și paradă de noapte cu torțe, în cadrul Festivalului Roman „Apulum” – 2019 Sute de reenactori din țara și strainatate iși vor da intalnire in Cetatea Alba Carolina, in perioada 3 – 5 mai 2019, la Festivalul Roman Apulum. Spectacolele puse in scena au scopul de a aduce in fata publicului realitatea vietii de acum doua mii de ani, din vremea lui Decebal si Traian. Festivalul va readuce la viata antichitatea romana din castrul legiunii a XIII-a Gemina si din cele doua orase dezvoltate in jurul acestuia in secolele II-III p.Ch.,din care a ramas doar unul. Pe parcursul festivalului, vor avea loc demonstrații militare, lupte intre daci și romani, incleștari intre gladiatori,… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

- Vineri, 3 mai 2019 17.00 – Exponatul lunii – „Statueta a zeiței Isis” Muzeul Național al Unirii Alba Iulia 17.30 – Vernisaj expoziție – “Ceramica in canabele Legiunii XIII Gemina de la Apulum” Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Sambata, 4 mai 2019 11.00 – 11.15 Ceremonia oficiala de deschidere a festivalului…

- PROGRAMUL Festivalului Roman Apulum 2019 de la Alba Iulia – Demonstrații militare, ateliere meșteșugarești, muzica, dansuri antice și parada de noapte cu torțe la cel mai mare eveniment de reconstituire istorica din Romania Sute de reenactori din țara și strainatate iși vor da intalnire in Cetatea Alba…

