Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a propus sambata alegerile legislative anticipate, in conditiile in care Juan Guaido, seful Adunarii Nationale de la Caracas, s-a autoproclamat presedinte interimar, fiind sustinut de protestatarii antiguvernamentali.

- Nicolas Maduro s-a declarat, sambata, favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care, daca s-ar desfasura la termen, ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere „alegeri legislative anticipate in acest…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, s-a declarat sambata favorabil convocarii alegerilor legislative anticipate in cursul acestui an, alegeri care daca s-ar desfasura la termen ar avea loc anul viitor, transmite AFP. Adunarea Constituanta, fidela actualei puteri, cere ''alegeri…

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Criza politica din Venezuela s-a agravat brusc saptamana…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat miercuri pe președintele SUA, Donald Trump, ca ar fi ordonat asasinarea sa, în timp ce miercuri sunt așteptate proteste, la apelul liderului opoziției, Juan Guaido, în încercarea de a câștiga sprijinul armatei, principalul…

- Alegerile anticipate din Venezuela ar trebui sa aiba loc in șase pana la noua luni sau mai devreme, iar venezueleenii trebuie sa rezolve conflictul din țara, a declarat spicherul Adunarii Naționale din Venezuela, liderul opoziției, Juan Guaido, care s-a proclamat președintele interimar al Venezuelei.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a primit joi sprijinul armatei pentru contracararea susținerii internaționale pentru șeful Parlamentului, Juan Guaido, autoproclamat cu o zi in urma "președinte" interimar și imediat recunoscut de Statele Unite și aliații sai in regiune, scrie AFP. Un semnal…