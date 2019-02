Demonstraţie la Moscova. Mii de ruşi protestează în stradă Boris Nemtov, care a fost un critic vehement al presedintelui rus Vladimir Putin si vicepremier pe vremea fostului presedinte Boris Eltin, a fost impuscat in 27 februarie 2015, in timp ce traversa un pod in apropiere de Kremlin. Politicianul rus de opozitie Ilia Iasin a declarat ca marsul a fost convocat nu doar in memoria lui Boris Nemtov, ci si pentru a cere reforme democratice. "Aceasta este o demonstratie politica impotriva liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, si pentru o Rusie libera", a spus Iasin. 8.000 de participanti 8.000 de participanti



