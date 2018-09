Demonstratie de olarit la Oarta de Sus

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures deruleaza in perioada august-octombrie 2018 proiectul cultural intitulat Comori din Tara Codrului, proiect realizat cu sprijinul financiar al Administratiei Fondului Cultural National si in parteneriat cu Primaria Oarta de Jos, Scoala Gimnaziala Oarta…

- Primaria și Consiliul Local Asuaju de Sus, in colaborare cu instituția Consiliului Județean Maramureș au organizat, in intervalul 8 – 9 septembrie 2018, tradiționalul ”Targ al Cepelor”, in cadrul ”Festivalul Interjudețean al Folclorului din Țara Codrului”, ediția XLVIII. Gazda evenimentului, primarul…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Maramures, instituție publica de cultura in subordinea Consiliului Județean Maramureș, cu sprijinul financiar al Administratiei Fondului Cultural National, in parteneriat cu Primaria Oarta de Jos, Scoala Gimnaziala Oarta de Sus, Fundatia social-culturala pentru…

- ANM anunta pentru sambata, 25 august, pana la ora 18.30, Cod galben de furtuna in mai multe localitati din Maramures. Este vorba despre Seini, Somcuta Mare, Ulmeni, Miresu Mare, Satulung, Cicarlau, Farcasa, Remeti, Valea Chioarului, Ardusat, Baita de Sub Codru, Asuaju de Sus, Gardani, Salsig, Boiu Mare,…

- Casa memoriala din Sighetu Marmatiei a scriitorului Elie Wiesel a fost vandalizata cu mai multe mesaje antisemite, scrise cu vopsea roșie, de catre autori necunoscuti. In prezent, este in desfașurare o ancheta a politistilor si se fac cercetari in vederea identificarii autorilor si tragerii acestora…

- Lucrarile de reabilitare a Drumului National Baia Mare – Targu Lapus sunt in derulare. Compania nationala de drumuri, CNAIR, a inceput refacerea asfaltului din comuna Grosi, pe o lungime de 250 m, ca tronson experimental, anunta oficialii Consiliului Judetean Maramures. Conform acestora, s-au prelevat…