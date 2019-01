Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Dacia - Renault au facut saptamana asta, la Ranca, judetul Gorj, o demonstratie pe zapada cu Dacia Duster ... The post Dacia a facut o demonstratie pe zapada cu modelul Duster echipat cu SENILE, in fata reprezentantilor serviciilor de urgenta | VIDEO appeared first on Renasterea banateana…

- Reprezentanții Dacia - Renault au facut joi la Ranca, in județul Gorj, o demonstrație cu un autoturism Dacia Duster echipat cu șenile. La demonstrație au participat reprezentanți ai CNAIR, Inspectoratului pentru Situații de Urg...

- Jandarmii montani din Gorj au intervenit sambata pentru a salva șase caței ingropați in zapada. Cațelușii care au ramas blocați sub zapada in zona Ranca au fost salvați datorita mamei lor care a alertat oamenii din zona. „Salvam suflete cand turiștii sunt in siguranța la munte. Astazi, o patrula de…

- Traficul rutier intre Novaci si Ranca, județul Gorj, inchis duminica din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, a fost redeschis luni.Potrivit unui comunicat transmis de CNAIR, circulația rutiera a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de drum Novaci – Ranca…

- Jandarmii montani din Gorj au salvat sambata, 15 decembrie, sase pui de caine gasiti intr-o padure din zona montana Ranca. Dupa ce jandarmii au luat puii si au plecat cu ei cu masina, cateaua i-a urmat mai bine de un kilometru.

- Ninge in aceasta dimineața in zona montana și submontana a județului Gorj. Stratul de zapada masoara la Ranca 5 centimetri in decor. In ultimele ore Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu, a intervenit cu 10 utilaje de deszapezire pe DN ...

- Zeci de angajati ai mai multor institutii publice din Gorj au plantat, marti, 100 de arbori pe marginea Drumului National 67C care duce spre statiunea Ranca. Intr-o zona des afectata de alunecari si erodata de ploi, zapada sau v&acir...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi 22 octombrie 2018, incepand cu ora 18,00, circulatia rutiera pe DN67C (Transalpina) se va inchide pentru toate categoriile de autovehicule pe…