Demonstratia de putere dintre Rusia si SUA in Venezuela a intrat intr-o faza periculoasa. Ce va face NATO?

Demonstratia de putere dintre Rusia si SUA in Venezuela a intrat…

SUA si Rusia isi disputa influenta in Venezuela de 10 saptamani incoace, insa aceasta demonstratie de putere a intrat intr-o faza periculoasa.



Frederick Kempe - autor, jurnalist, presedinte si CEO al think tank-ului Atlantic Council - face o analiza a situatiei pentru CNBC.



SUA au transmis ca Rusia trebuie sa plece din aceasta tara, iar vicepresedintele american Mike Pompeo a plusat, vineri, cand a anuntat impunerea unor noi sanctiuni pentru producatorul de petrol PDVSA detinut de statul venezuelean, precum si pentru doua companii care transporta titiei in Cuba.



La…