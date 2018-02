Demonstratia de forta a SUA in Marea Neagra transmite un mesaj Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, în urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia,…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Fostul ambasador al SUA, Michael McFaul, i-a sfatuit pe americanii care pun la indoiala ilegalitatea anexarii ruse a Crimeei și agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, sa-și imagineze urmatoarea situație in America, a scris fostul diplomat pe Twitter. „Cand americanii le spun ucrainenilor sa fie mai pragmatici…

- Suna paradoxal, dar sanctiunile economice impuse Rusiei de Occident au si efecte pozitive. Pentru anexarea Crimeei si intretinerea conflictului din Estul Ucrainei, Rusia a fost sanctionata de comunitatea internationala.

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Mihai Fifor: 2018 va fi anul dedicat inzestrarii Fortelor Navale Romane Mihai Fifor. Foto: gov.ro 2018 va fi anul dedicat înzestrarii Fortelor Navale Române - a anuntat, la Constanta, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care a precizat ca miercuri, în sedinta de guvern,…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Proiectul de rezoluție al Rusiei privind desfașurarea misiunii de menținere a pacii in Donbas este inacceptabil, a declarat reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, intr-un interviu cu postul de televiziune „112. Ukraina”. „Rusia a propus un concept diferit…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Era o eleva buna și o buna lunetista. Peste vreme, avea sa fie una de elita. Dar nu știa ca lucrul acesta avea sa o inrameze in istoria lumii. Lyudmila Mykhailivna Pavlichenko s-a nascut la 12 iulie 1916, la Bila Tserkva, Ucraina, Rusia. Cand avea 14 ani, s-a mutat cu familia ei la Kiev, unde s-a alaturat…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. Inconjurat…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Relatiile dintre SUA si Rusia sunt la cel mai mic nivel istoric dupa presupuse inferfenta a Kremlinului in alegerile americane. Intr-un sondaj publicat miercuri de Levada Center, 66 la suta din respondenti au spus ca Rusia are un dusman. "Se vorbeste mereu la tv despre actiuni negative indreptate impotriva…

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca rezultatele urmatoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, planificate pentru 18 martie 2018, vor fi discutabile din punctul de vedere al legitimitații, din cauza ca scrutinul urmeaza sa fie organizat si pe teritoriul Crimeei anexate.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe estul Rusiei. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in regiunea Sahalin. Vantul a fost atat de puternic incat a distrus acoperisul unei gradinite. Rafalele au fost atat de puternice incat au suflat-o pe o pensionara de la balcon.

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Noul guvern al Austriei va întreprinde actiuni în Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022,…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a negat, joi, implicarea militara a tarii sale in conflictul din estul Ucrainei, adaugand ca nu se opune desfasurarii de trupe internationale de mentinere a pacii in Ucraina, informeaza site-ul agentiei Dpa International.

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Instanța urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului președinte al Georgiei, devenit intre timp politician in Ucraina. El a fost reținut in weekend inainte de a putea sa conduca un marș de protest prin centrul Kievului pentru a cere suspendarea din funcție a președintelui…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a intrat in greva foamei in semn de protest dupa ce a fost arestat in Ucraina, fiind acuzat ca ar fi incercat sa organizeze o lovitura de stat cu sprijinul Rusiei, potrivit avocatului sau si unor sustinatori ai sai,informeaza site-ului postului France 24.

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Grupul independent de cercetare Conflict Intelligence Team (CIT) a analizat documente ale Ministerului Apararii al Rusiei privind asigurarea de viața a militarilor și a ajuns la concluzia ca, in 2014, Rusia a pierdut in Ucraina 218 soldați ruși uciși și 654 raniti. La 4 decembrie, ziarul „Vedomosti”…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, aflat într-o vizita în SUA, s-a întâlnit cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Potrivit unui comunicat al PDM, discutiile s-au axat pe subiecte de interes international, cu accent pe situatia din Republica…

- Federatia Rusa îsi va lansa trenurile prin ocolirea Ucrainei pâna la finele anului curent. Declaratia a fost facuta de ministrul Transporturilor al Rusiei, Maxim Sokolov. Este vorba despre 62 de trenuri de pasageri si de 30 de marfare, scrie deschide.md.

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' si va promite ca Marea Britanie isi va mentine angajamentul fata de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…