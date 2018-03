Demografie şi destin. Colapsul demografic al Bulgariei Bulgaria pare a fi cel mai notabil reprezentant al unei probleme care ar putea sa afecteze Europa in secolul al XXI-lea: colapsul demografic. Marele dezechilibru dintre piramida demografica și rata scazuta a natalitații (1,6 copii per femeie) va face ca numarul locuitorilor ''Batranului Continent'', care in 2016 era de 741 de milioane de locuitori sa scada la 719 de milioane in 2050, intr-o perioada care va fi caracterizat de o dezvoltare pe scara larga a populației lumii, potrivit Rador, care citeza La Stampa . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

