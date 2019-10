Democratul Joe Biden a promis miercuri ca, daca va fi ales presedinte al SUA, va incerca sa sporeasca responsabilitatea producatorilor de arme in cazul crimelor in masa si sa interzica vanzarea pustilor de asalt in SUA, transmite Reuters.



Fostul vicepresedinte american, care potrivit majoritatii sondajelor de opinie conduce cursa interna din Partidul Democrat pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie 2020, si-a prezentat intentiile privind combaterea violentei armate in cadrul unei conferinte organizate miercuri in Las Vegas.



Evenimentul are loc la o zi dupa marcarea…