Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a anuntat la inceputul saptamanii trimiterea mai multor bombardiere si a unui portavion in Golf, in contextul in care tensiunile dintre SUA si Iran au atins un nou nivel. In timp ce John Bolton invocase amenintari iraniene impotriva intereselor americane pentru a justifica aceasta desfasurare, ca raspuns la 'un numar mare de avertismente ingrijoratoare si escaladare' - unii oficiali au declarat pentru Daily Beast ca el a exagerat informatii primite de la serviciile secrete militare intr-un mod disproportionat. 'Sunt profund…