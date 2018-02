Democratii il avertizeaza pe Trump sa nu-i concedieze pe procurorii care il ancheteaza: Va declansa o confruntare de care America nu are nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP. "Daca presedintele…

- Sapte tineri din Buzau au ajuns la spital in ultimele zile din cauza consumului de stupefiante. Specialistii atentioneaza ca pe piata au aparut droguri noi, mult mai periculoase, din cauza carora, cu doua saptamani in urma, un tanar a murit la spital. Procurorii DIICOT Buzau au destructurat in ultimii…

- Liderii opozitiei democrate l-au avertizat in mod solemn pe Donald Trump, vineri, sa nu foloseasca drept pretext publicarea notei care pune in discutie FBI pentru a-i destitui pe principalii reprezentanti ai anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale, relateaza AFP.

- Opozitia democrata a agitat vineri spectrul unei "crize constitutionale" daca Donald Trump va folosi ca pretext publicarea unei note criticand FBI pentru a-i concedia pe principalii responsabili ai anchetei asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "A-l…

- Dosarul "Balena Albastra" a fost clasat. Ce spune DIICOT Procurorii DIICOT au cercetat mai multe cazuri ale unor minori despre care existau informatii ca au fost implicati in jocul "Balena Albastra". Trei dintre minori s-au sinucis prin spanzurare, iar o adolescenta a murit accidental dupa ce…

- BUCURESTI, 30 ian — Sputnik, Doina Crainic. George Soros a afirmat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca „societațile deschise sunt în criza", ca avanseaza „diverse forme de dictaturi și state mafiote, precum Rusia lui Putin" si ca președintele american Donald…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- Rusia așteapta alarmata anunțarea in Congresul SUA a „raportului Kremlin“, care va conține o noua lista cu persoane fizice și companii pentru care se impun sancțiuni. De asemenea, se va evalua și impactul sancțiunilor asupra datoriilor suverane și asupra instrumentelor financiare derivate. Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, în luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- In Statele Unite, Steve Bannon, fost consilier al presedintelui Donald Trump, a refuzat sa raspunda la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc, dupa audieri ce au durat șapte ore.

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Casa Alba a refuzat luni sa faca vreun comentariu referitor la informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele Donald Trump ar putea fi in curand interogat de procurorul special, Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Moscova in timpul campaniei…

- Riabkov a declarat ca SUA se folosesc in mod deliberat de situatia din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Intr-o postare pe Twitter, presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca SUA ii vor sprijinul "atunci cand va…

- Medicul Mihai Lucan se confrunta cu acuzații cutremuratoare. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV, mediul este anchetat de procurorii DIICOT pentru tentativa de omor. Acesta ar fi secționat intenționat artera unui pacient pentru a-i face rau unui coleg.Citește și: Liviu Dragnea…

- Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion, potrivit unui nou bilant publicat joi de autoritatile din al doilea oras ca marime al Rusiei. Bilantul anuntat initial era de 10 raniti. "O bomba artizanala lasata in camera de bagaje…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…

- Donald Trump a prezentat noua Strategie de securitate a Statelor Unite ale Americii. “Ne confruntam cu puteri rivale, Rusia si China, care incearca sa puna la indoiala, influenta, valorile si bogatia Americii. Am intrat intr-o noua era a concurentei. Cu fiecare decizie, cu fiecare act noi punem America…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Administrația americana considera ca Rusia se amesteca in chestiuni de politica interna, la scara globala. Criticile la adresa Moscovei sunt incluse in noua strategie naționala a Statelor Unite, bazata pe principiul administrației Trump "Mai intai, America".

- CIA a ajutat Rusia sa dejoace un atentat planuit asupra unei catedrale din Sankt Petersburg si presedintele rus Vladimir Putin l-a sunat duminica pe omologul sau american Donald Trump pentru a-i multumi, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters.

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Kremlinul a transmis marți ca decizia de anul trecut a președintelui rus Vladimir Putin de a intarzia in a raspunde noilor sancțiuni ale SUA a fost luata independent și nu a fost influențata de fostul consilier american pe securitate naționala Michael Flynn, relateaza Reuters, Flynn a pledat…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- In timpul unei audieri cu ușile inchise in Congresul SUA, ministrul justiției Jeff Sessions a refuzat joi sa raspunda daca președintele Donald Trump i-a cerut vreodata sa blocheze ancheta Ministerului Justiției asupra amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, potrivit unor parlamentari…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- La ora actuala este posibil un 'scenariu apocaliptic' al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala intre partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, in cadrul unui forum la Seul, relateaza agentiile de presa oficiale ruse…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- Intalnirile lui Carter Page, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, cu oficiali ungari sunt examinate cu atentie de anchetatorii din Congresul american care se ocupa de dosarul privind implicarea Moscovei in alegerile de anul trecut din SUA, avand in vedere legaturile stranse dintre Ungaria…

- 'Puteți fi siguri ca (aceasta decizie) va fi luata fara influența politica, in mod corect și adecvat', a declarat Jeff Sessions. Mai multe media americane au publicat luni o scrisoare adresata de Ministerul Justiției Comisiei pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanților, scrisoare potrivit…

- Președintele american Donald Trump a denunțat vineri "fantasmele dictatorului" de la Phenian, apreciind ca Asia nu poate fi luata ostatica de catre regimul nord-coreean, relateaza France Presse, citata de Agerpres. "Viitorul acestei regiuni și al minunaților sai locuitori nu pot fi luate ostatice de…

- Daniel M., un cetatean elvetian in varsta de 54 de ani, a fost arestat in luna aprilie in Frankfurt, fiind acuzat ca i-ar fi spionat pe mai multi oficiali ai landului german Renania de Nord - Westfalia. Acesta ar fi amplasat mai multi agenti in institutiile economice din Renania de Nord- Westfalia.…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Seghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca presedintele american Donald Trump este impiedicat de oponentii sai sa-si exercite functia, in mod particular in ceea ce priveste cooperarea in domeniul securitatii cibernetice cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de presa Tass. …

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, cand s-au implinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie in Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse. Într-un comunicat publicat de Casa Alba la Washington,…